Pese a la importancia del próximo partido del Leeds United donde deberá enfrentar al poderoso Liverpool, Marcelo Bielsa se dio el gusto de hablar de cosas más profundas y criticó duramente al fútbol moderno y a la cultura de los multipartidos.

Para el Loco el exceso de partidos está rompiendo todo y con esto encarece el producto y al final el que termina pagando el costo son los hinchas.

“El problema principal es que hay más partidos que los que se pueden absorber, entonces la justificación para que haya tantos partidos y tanta competencia es que el fútbol es muy caro, por lo que cuestan y lo que ganan los jugadores y todos los que estamos implicados. Lo que hay que hacer, claramente, es jugar menos. Los que recibimos honorarios por participar deberíamos cobrar menos para que se pueda jugar menos", explicó.

Marcelo Bielsa dejó en claro lo que piensa del fútbol moderno y pidió bajar la cantidad de partidos

En esa misma línea disparó que "las generaciones jóvenes sólo quieren ver los highlights, partidos de tres minutos".

Bielsa siguió insistiendo que "cada vez hay menos jugadores para la élite, entonces que otro de los objetivos claros que hay que perseguir es invertir en la formación. Mi posición es frenar la inflación en el fútbol, el costo exagerado de los honorarios y del valor de los jugadores, jugar menos para que el juego sea mejor, reducir el precio de las entradas para que los espectadores puedan ir a los estadios, e invertir mucho en la formación para que haya más jugadores buenos.”

¿Se quedó ahí? no, porque reitera que “el verdadero problema es que hay muchos partidos con la excusa que el fútbol es muy caro, es una verdad pero no toda la verdad. A la industria le conviene que haya mucho partidos, no le importa que los jugadores estén saturados, se lesionen, jueguen mal porque están cansados. Entonces el gran secreto es que todos ganemos menos y que haya menos partidos, y que aumente la inversión en la formación de futbolistas para que los jugadores no sean tan caros y el fútbol sea mejor”.