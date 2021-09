Jurgen Klopp logró enternecer una vez más a los internautas luego de que saliera a la luz un noble gesto: el enternador de Liverpool envió una hermosa misiva a un fanático de los Reds que actualmente lucha contra el cáncer.

La situación fue revelada por un familiar del hincha en cuestión, quien a través de su cuenta de Twitter relató que "mi hermano recibió esta carta de Jurgen Klopp mientras recibía tratamiento para su cáncer. Que caballero".

El usuario, identificado como Andy Jock, compartió una foto del valioso papel con la firma del estratega puntero de la Premier League. Como era de esperarse, el registro se hizo rápidamente viral.

“Querido Chris, primeramente, espero que no te importe que te escriba, solo quiero que sepas que todos dentro de la familia del Liverpool estamos a tu lado. Y eso es mucha gente", comenzó escribiendo el DT.

Klopp añadió "hay ocasiones en las que paro y pienso en cuantísima gente nos está apoyando a mí y a mis jugadores y me explota la cabeza. Pero el hecho de que todos nos mantengamos unidos es lo que hace que este club sea tan especial".

"Espero que en esta ocasión no les importe que hable en nombre de todos ellos cuando digo que estamos todos contigo", expresó el alemán.

"No son solo palabras, es algo que realmente nos importa. Cuando escucho a mis jugadores hablar de lo que les ayuda en días difíciles, una de las cosas que todos dicen es que el respaldo del club y de la afición marca la diferencia", agregó.

El estratega de los Reds complementó que "otra cosa que me dicen (los jugadores) es que su familia es lo más importante para ellos. Seguramente no necesite decirte esto, porque me han dicho que tiene una familia y unos amigos brillantes a tu alrededor y que todos están haciendo lo posible para apoyarte".

Jurgen Klopp cerró la emotiva carta con la frase insigne de Liverpool: "You’ll Never Walk Alone" (nunca caminarás solo).

Las hermosas palabras del director técnico sacaron aplausos en redes sociales, dando cuenta una vez más de la estrecha relación del club con sus aficionados, y entregando además un importante envión anímico al fiel fanático que hoy da batalla por su vida.