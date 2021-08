Lionel Messi fue presentado esta mañana de manera oficial en Paris Saint-Germain, evento exclusivo al que muy pocos pudieron acceder en persona. Uno de los afortunados fue Omar de Fonseca, ex futbolista argentino que se robó las cámara protagonizando un insólito episodio.

El ahora comentarista de 61 años, con extenso pasado en clubes como Vélez Sarsfield, Belgrano, PSG y AS Mónaco, fue invitado por el club al evento de bienvenida del astro trasandino, donde hizo notar su presencia.

Da Fonsesca no pudo ocultar su euforia por el arribo de Lio, y vivió la presentación del crack cual hincha en el estadio, interrumpiendo la instancia con gritos como "¡eres grande, Leo", "dibújalo, dibújalo".

Pero la anécdota no quedó ahí, y una vez finalizada la conferencia el ícono argentino escoltó a Messi, ofreciéndole ayuda para su acomodo en Francia con gran disposición, pero de manera algo insólita.

“Para mí que vengas acá es una cosa... me hiciste llorar como un loco. Estoy enloquecido. No te quiero joder ni nada, pero lo que necesiten vos y tu familia me avisas", le dijo el retirado jugador.