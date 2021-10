El volante regresó antes de tiempo a Alemanía tras su expulsión ante Paraguay. Sin embargo, no estará presente en la lucha por el liderato de la Bundesliga y preocupa de cara a la fecha de noviembre.

Este domingo la Bundesliga tiene un partido más que importante en la lucha por el liderato. Desde las 10:30 horas el Bayer Leverkusen recibe al poderoso Bayern Múnich en un duelo donde ambos pueden escalar hasta lo más alto del fútbol alemán.

El equipo de las aspirinas y el conjunto Bávaro están igualados con 16 puntos. Es por ello que un triunfo esta tarde será fundamental para superar al líder momentáneo, Borussia Dortmund, y asegurar así la punta del torneo.

Aunque no todo es alegría para el Bayer Leverkusen, que no tendrá una tarea fácil. Pese al buen nivel que han mostrado en la actual temporada, para el partido más importante en lo que va de torneo no podrá contar con una de sus principales figuras.

Charles Aránguiz quedó descartado a última hora del compromiso ante el campeón de la Bundesliga. El volante no estará presente y su situación enciende las alarmas en el cuerpo técnico de Martín Lasarte de cara a lo que viene en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022.

Charles Aránguiz no estará presente en el choque ante Bayern Múnich luego de haber sufrido molestias físicas. Foto: Getty Images

El príncipe no pudo acompañar al resto del plantel frente a Venezuela luego de haber sido expulsado en el choque ante Paraguay. Esto llevó a que el jugador decidiera volver a Alemania para estar disponible, aunque las cosas cambiaron de golpe.

Según informó el propio Leverkusen, Aránguiz no estará disponible luego de haber sufrido una lesión en la pantorrilla. Sin mayores detalles, el club germano deja en claro que no regresó en las mejores condiciones.

Alerta para la fecha de noviembre.

La selección chilena logró mantenerse con vida en las eliminatorias, pero ahora tendrá que dar la pelea para mantenerse peleando en los puestos de clasificación. En caso de que lo de Charles Aránguiz sea más complejo, deja en alarma a Martín Lasarte de cara a los choques que vienen.

La Roja tendrá que visitar a Paraguay y recibir a Ecuador, dos rivales directos en la lucha por un cupo a Qatar 2022. Conseguir los seis puntos es el objetivo, para el que estarán esperando por el Príncipe.

Queda ahora tener paciencia hasta que el Bayer Leverkusen emita el parte médico oficial sobre el estado de Aránguiz, una pieza clave tanto en el esquema de Chile como del conjunto alemán.