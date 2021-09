El estadístico español analizó la caída ante los alemanes en el estreno de la competencia europea, donde el equipo de Ronald Koeman terminó sin patear una sola vez al arco, además que hace 24 años no perdía en su primer partido.

Una presentación para la historia fue la que tuvo el Barcelona en la caída por 3-0 como local ante el Bayern Munich, en el comienzo de la Champions League.

Con goles de Thomas Müller y un doblete de Robert Lewandowski, los alemanes desnudaron todas las falencias del equipo que dirige el profesor Ronald Koeman, pasándole por encima en su propio estadio.

Algo también fue analizado por MisterChip, el popular estadístico español, quien con sus números destrozó al Barcelona, porque con su pésima presentación obtuvo oscuros resultados.

"El Barcelona termina un partido SIN REALIZAR NI UN SOLO REMATE A PUERTA por PRIMERA VEZ en TODA la historia de la UEFA Champions League", fue tajante el estadístico.

Barcelona comenzó la Champions League perdiendo 3-0 con el Bayern Munich. Foto: Getty Images

Pero eso no es todo, porque habían pasado muchos años desde que el Barcelona no comenzaba con una derrota la competencia más importante de Europa, algo que MisterChip no pasó por alto.

"El Barcelona no perdía su primer partido de la temporada en #UCL desde hacía 24 años (3-2 en Newcastle, el 17.09.1997, con hat-trick de Asprilla). Fin a la racha más larga en la historia de la competición", detalla.

Thomas Müller abrió el marcador en Barcelona, cuando corrían los 34 minutos.

¿Algo mas? Para dejar a los hinchas con un esperanzador mensaje, el estadístico revela que "nadie ganó la Champions League tras empezar el torneo con una derrota".