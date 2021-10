Se acerca la entrega del Balón de Oro y uno de los favoritos es Lionel Messi, quien para su entrenador en el PSG, Mauricio Pochettino, es el jugador con mayores posibilidades de ganarlo por encima de otros de sus compañeros de equipo como Kylian Mbappé y Neymar, también en la lista de 30 nominados por France Football.

En tono de broma, contó que su preferencia no fue bien vista por el francés y el brasileño. "Tuve un problema con Mbappé y Neymar por decir que Messi debía ganar el Balón de Oro", comentó el argentino que viene de igualar en el clásico de la Ligue 1 con marcador de 0-0 ante el Olympique de Marsella de Jorge Sampaoli.

El extécnico del Tottenham ahondó en sus argumentos. "Después, Neymar y Mbappé me dijeron por qué ellos no. En cualquier caso, estaría bien que cualquier jugador del PSG lo ganara, pero Leo lo merece. El Balón de Oro debe ser para Messi, sin ninguna duda. Y si no entrenara a Messi, diría Messi", puntualizó.

Lionel Messi y Kylian Mbappé han destacado en PSG por Champions League. (Foto: Getty Images)

Además del poderoso tridente, que ha lucido mejor en Champions League que en el torneo local, otro de los que está dentro del listado de los 30 candidatos es el guardameta Gianluigi Donnarumma, quien brilló durante la Eurocopa que ganó con Italia siendo uno de los mejores del certamen.

PSG espera volver al camino de la victoria en la Ligue 1 este viernes cuando se enfrente a Lille, el más reciente campeón. Tras 12 jornadas tienen una buena ventaja al sumar 28 puntos, seis unidades más de su más cercano perseguidor que en este momento es el Lens.