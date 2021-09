Colo Colo tiene una cita más que importante con la historia este domingo. Desde las 16:30 el Cacique visita a Universidad de Chile en una nueva edición del Superclásico, donde ambos se juegan parte importante del Campeonato Nacional.

Los albos son líderes y quieren seguir escapándose en la cima, pero los azules harán todo lo posible por acortar distancias en la tabla y así romper de una vez por todas con su mala racha. Desde el año 2013 que en Bulla no logra vencer a su rival, pero se ilusionan con lograrlo.

En la previa del encuentro, Óscar Opazo habló en conferencia de prensa y puso todas sus fichas en Iván Morales. El delantero es uno de los goleadores del torneo, pero nunca ha logrado convertirle a la U, algo que espera conseguir este domingo.

"Es un jugador super importante, es nuestro goleador. Que mejor que pueda hacer el gol del triunfo el fin de semana. Solamente seguir trabajando e insistir con él", explicó el Torta, quien tras ello elogió la otra faceta de su compañero.

Iván Morales buscará romper su propia historia con la U, rival al que no le ha convertido. Foto: Agencia Uno

En el juego de Gustavo Quinteros, Morales es una pieza clave en la salida de sus oponentes. "Nos ayuda bastante a la hora de defender. Es nuestro primer defensor al no dejar salir limpio al rival. Es muy importante para nosotros, no solo con los goles".

La lucha por la titularidad y su ilusión con la Roja

Ante la U, todo apunta a que Óscar Opazo sea titular. Jeyson Rojas no ha logrado recuperarse aún de sus problemas físicos y puede que ceda su lugar al Torta, quien volvería a enfrentar a los azules después de dos años.

"El tema de la competencia está clara, no solo en mi puesto, sino que en todos. Tenemos jugadores que están muy bien preparados, sobe todos los juveniles. La competencia es muy sana. El DT tiene la responsabilidad de elegir quien juega y yo intentó demostrar mi juego en los entrenamientos", señaló.

Pero pese a pelear por una camiseta, Opazo tuvo palabras para Rojas. "Jeyson tiene mucho futuro, seguro que jugará por muchos años en Colo Colo, pero creo que estoy jugando por mérito propio, no solo por la lesión. Me he sentido cómodo y sé que todavía me falta para demostrar mi 100% en el equipo".

Finalmente dijo estar ilusionado con mantener el nivel para ser convocado a la Roja. "Haciendo bien las cosas en el equipo las puertas en la selección se abren. No he tenido la oportunidad de ir, vengo saliendo de una lesión muy larga y me he sentido bien. Quiero hacer bien las cosas y si sigo en ese camino es una puerta que se podría abrir".

Colo Colo enfrenta a Universidad de Chile este domingo desde las 16:30 horas en el estadio El Teniente de Rancagua. Los albos son líderes con 40 puntos, mientras que los azules están en el quinto lugar con 33 unidades.