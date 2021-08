Luego de hacer historia con la selección chilena en los Juegos Olímpicos de Tokio, el fútbol femenino de nuestro país estaba a la espera de la fiesta que traería la Copa Libertadores. Sin embargo, el cambio de sede para la final, sin aviso por parte de Conmebol, derivó en una tremenda polémica que terminó este viernes, con el torneo trasladándose de forma oficial a Paraguay.

El hecho complica y mucho a los elencos nacionales, ya que no solo estarían las dos representantes nacionales, sino que había opción de un tercero. Pero tras la suspensión, todo quedó en las ganas y otra vez el balompié de mujeres se ve afectado.

En Colo Colo no quedaron para nada contentas con lo ocurrido y así lo dejó claro Yusmery Ascanio. La mediocampista venezolana del cacique no se guardó nada y mostró su molestia por lo ocurrido. "Es bastante frustrante. Nos estábamos preparando para ese cupo, todos estamos meses".

En Colo Colo no están contentas tras la suspensión de la Copa Libertadores en Chile. Foto: Colo Colo

"Enterarnos por un comunicado fue chocante. Si queremos potenciar el fútbol femenino, la copa era una buena ocasión para atraer público. Ojalá la ANFP pueda solucionar ese tema o nos den la chances de ocupar ese cupo", agregó.

Por otro lado, Ascanio valoró el estar cada vez más cerca de volver a las canchas tras sufrir la rotura del ligamento cruzado a finales del año pasado. "Ahora estoy saliendo de la recuperación, terminando la etapa. Todavía no puedo hacer fútbol, pero voy poco a poco. Me encanta el proyecto de Luis Mena, quiero quedarme en Colo Colo".

En caso de regresar, Yusmery puede recuperar la jineta de capitana. No obstante, no es algo que le preocupe. "Eso lo decide el profe, todas podemos portar la cinta. No lo veo como que me lo tienen que devolver, si el profe quiere que sea Vale (Díaz), no tengo problema con eso".

La vuelta de los hinchas al estadio también fue tema y la jugadora del cacique se ilusiona con jugar con público. "Vi que en el masculino ya puede volver, ojalá la ANFP se manifieste también del femenino. Creo que hay mucha gente que quiere disfrutarlo".

Finalmente adelantó el duelo ante Universidad de Concepción este fin de semana. "Se cierra muy bien, acá nos costó hacer los goles. Ojalá el domingo llevarnos los tres puntos a casa y lograr el objetivo de ser campeonas para lograr el cupo a Libertadores".