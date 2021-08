Jaime Pizarro habló en extensor con Paulo Flores en La RedGoleta y uno de los temas que abordó el ex mediocampista y capitán del Colo Colo campeón de la Copa Libertadores 1991 fue el presente de Vicente, su hijo de 18 años y actual volante de contención del Cacique.

“El corazón es generoso cuando uno habla de sus hijos o nietos. En el caso de Vicente, qué rápido ha pasado el tiempo. Él nació el año que Colo Colo sale campeón en la quiebra. Tiene un recuerdo muy especial además por ese momento. He tenido la posibilidad de acompañarlo y verlo desde la distancia, estar en un Sudamericano sub 15, sub 17, en un Mundial sub 17 con amigos y compañeros con los que ha compartido muchos años. Me alegro muchísimo de verlos a ellos también en competencia. Es una alegría y satisfacción”, dijo el Kaiser consultado por el Vicho.

Agregó que “es un tema difícil, a él desde chico le preguntaban si iba a jugar como su papá. Siempre he pensado que él tendrá que ver si le gusta, si tiene las condiciones, si quiere prepararse o no. Nuestra sociedad es así, hay un afán comparativo que está bien y a veces razonables, pero eso nos ha acompañado mucho tiempo. Soy partidario de su libertad, que él decida y vaya adelante con lo que le parezca adecuado. Es su felicidad la que debe potenciar”.

Por otro lado reveló que el gran consejo que le dio a Vicente es que sea feliz y “enfrentar esta actividad con pasión, dedicación y compromiso, eso es todo. Lo que viene después, la diferencia que pegue en el palo y entre o salga, es muy grande”.

Para cerrar se mostró contrario a presionar de más a la promesa alba: “nosotros lo que hacemos es ver otros partidos, entre todos con la familia. Opinamos sobre el fútbol en general y no su caso puntual, a uno tampoco le corresponde. Hay gente encargada de eso. Nunca le he mostrado algún partido mío, jamás. Me da entre pudor y vergüenza”.

Vicente Pizarro debutó este 2021 en Colo Colo. Ya registra tres partidos en Copa Chile con 270 minutos en cancha y seis por el Campeonato Nacional (319’), incluido el clásico contra Universidad Católica.