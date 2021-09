El lamento de Guarello: "Esteban Paredes no llegaba bien y le hacía un gol a la U, sabía que complicaba a Johnny Herrera y ese duelo psicológico ya no está"

Universidad de Chile y Colo Colo se ven las caras este domingo por la fecha 22 del Campeonato Nacional por el superclásico 190 del fútbol nacional con el Cacique puntero en la tabla y los azules en la búsqueda de meterse en la lucha por el título.

En Radio ADN, Juan Cristóbal Guarello analizó varios tópicos de lo que será el superclásico y uno fue el momento en el que llega Iván Morales.

“Fue el punto más bajo de Colo Colo contra Everton y en el primer tiempo el equipo tuvo problemas en general en ofensiva. Tomó un par de malas decisiones. En un centro no atacó la pelota y eso decide a Quinteros a poner a Parraguez”, dijo Guarello sobre el atacante de Colo Colo.

Guarello agregó que “hay partidos que son una oportunidad, una revancha y coeficiente dos. Hacer un gol en un superclásico para cualquier jugador es importantísimo, tanto para la U como Colo Colo”.

Asimismo, el periodista recordó lamentando que “Esteban Paredes jugaba con tanta confianza contra Universidad de Chile, a veces no venía bien, pero le hacía un gol a la U. Sabía que a Johnny Herrera lo complicaba, entonces era un duelo psicológico que ya no está”.

Por otro lado, el reconocido comunicador nacional del deporte se refirió a la localía de la U en el estadio El Teniente de Rancagua y aborda las repercusiones de una hipotética victoria de Colo Colo.

“Será un clásico distinto, se juega en Rancagua y que no se juegue en el Estadio Nacional o el Monumental distorsiona de cierta manera el partido, pero Morales tiene la oportunidad”, sostuvo Guarello.

Asegura que “este partido tiene evidentemente una relevancia en la tabla, si gana Colo Colo saca de carrera a la U, no completamente, pero sí la deja muy rezagada. Psicológicamente es muy fuerte para Colo Colo si le gana a la U, es un impulso”.

Guarello sentenció que “Colo Colo puede ser más pragmático que la U. La Católica no juega y la U está lejos por ahora. Puede manejarlo. Y el punto no es malo para nada, no digo que Colo Colo salga a defenderse, Colo Colo va a hacer su fútbol, pero va a manejar el partido porque la obligación de ganar es de Universidad de Chile”. ¿Quién se quedará con el superclásico?