Colo Colo quiere seguir encumbrado en el Campeonato Nacional, pero este domingo tendrá un duro compromiso en el estadio Monumental, ya que recibe a Curicó Unido, equipo al que no han podido vencer en el último tiempo.

Colo Colo es uno de los equipos más regulares del Campeonato Nacional y tras las últimas dos victorias con goleadas incluidas a Santiago Wanderers y Deportes Melipilla, el Cacique se ilusiona con la conquista del título del torneo.

Para seguir con este objetivo, este domingo tendrán un duro compromiso, ya que reciben en el estadio Monumental a Curicó Unido, elenco que en el último tiempo se ha convertido en la bestia negra para los albos, ya que en los últimos tres enfrentamientos entre ambos, han perdidos.

Es más, el historial entre ambos equipos es muy parejo. Se han enfrentado en 9 ocasiones, ambos equipos han convertido 12 goles y registran tres triunfos, tres empates y tres derrotas.

Justamente, Colo Colo ha perdido los últimos tres partidos ante los torteros, dos de ellos en el Monumental. Coincidencia o no, la primera victoria de los curicanos ante el Cacique fue el 2019 por la cuenta mínima en Pedreros.

Luego se enfrentaron en el 2020 en el estadio La Granja de Curicó donde el local se impuso por 1-0. Tras ese partido, el que era entrenador de los albos aquel año, Mario Salas, fue despedido por la magra campaña que estaba realizando.

Ese mismo año donde Colo Colo tuvo que disputar el partido por la permanencia para no perder la categoría, Curicó Unido volvió a vencer a los albos, ahora fue por 2-0 en el Monumental.

Este domingo el igualado historias se romperá y en los visitantes un ex Colo Colo buscará ser su verdugo, el lateral izquierdo Ronald de la Fuente.

Curicó Unido ha ganado los últimos dos partidos que ha jugado en el Monumental ante Colo Colo. (Foto: Agencia Uno)

Tras no ser considerado por el entrenador Gustavo Quinteros, De la Fuente fichó en los curicanos donde es uno de los jugadores más regulares pese a la campaña del equipo. El lateral izquierdo buscará extender la racha victoriosa de los curicanos ante los albos y porque no, hacer valer la llamada ley del ex.

Un partido sin dudas que será atractivo por el presente de ambos equipo y por la paternidad que quiere extender el visitante ante los albos, que buscarán seguir con su racha ganadora y goleadora.