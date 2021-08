Colo Colo sigue en la búsqueda de refuerzos para el segundo semestre y la prioridad del entrenador Gustavo Quinteros es poder contratar a un centrodelantero. El argentino-boliviano ya se lo hizo saber a la dirigencia de Blanco y Negro y siguen barajando nombres tras la caída del fiichaje de Marcelo Moreno Martins.

Sin embargo, en las últimas horas apareció en la órbita del Cacique el nombre de Fabián Orellana, quien actualmente milita en el Real Valladolid de la segunda división del fútbol español, pero su futuro está lejos del cuadro donde el propietario es el brasileño Ronaldo.

Quinteros dio el visto bueno para la llegada de Orellana, quien reemplazaría a Martín Rodríguez y el comentarista deportivo y ex jugador de Colo Colo, Patricio Yáñez, cuestionó el interés por el Poeta.

"Es un 9 o es cualquier jugador que esté dando vuelta", comenzó diciendo Yáñez en radio Agricultura.

Luego agregó que "en Valladolid no pasó mucho en el torneo pasado, eso no quiere decir que en el torneo chileno no lo puede igualar y llegan a Chile, rinden y juegan bien".

Pese a que no se convence del interés de los albos, Yáñez tiene buenas palabras sobre el rendimiento de Orellana en Europa.

"Está considerado un buen jugador en España, es un jugador confiable allá de todas maneras", remató el ex jugador del Cacique.

Cabe mencionar que Orellana también es seguido de cerca por Universidad Católica y que en las últimas horas, se sumó Colo Colo en la opción de repatriarlo.