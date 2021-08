El ahora volante de La Serena contó que en sus primeros pasos le gustaba el juego del ex mediocampista Pablo Aimar.

Uno de los mayores talentos en la historia del fútbol chileno es Matías Fernández, quien vive sus últimos momentos de su carrera en Deportes La Serena, tras una linda trayectoria por Europa, donde vistió los colores de Villarreal, Sporting de Lisboa, AC Milan, entre otros.

El Mati no es muy bueno para hablar, pero se soltó en una conversación con Juvenal Olmos, Claudio Borghi y Marcelo Vega, donde contó detalles íntimos, como quien era su ídolo en sus primeros años.

"Cuando estaba chico me gustaba (Pablo) Aimar, porque era encarador y cambiaba de ritmo. Me identificaba con él y lo trataba de imitar. Me lo encontré un par de veces en Portugal porque él estaba en Benfica. Nunca pudimos conversar, solo nos saludamos", reveló el formado en Colo Colo.

Aimar, el ídolo de Matías - Getty

Por otra parte, el mediocampista del elenco papayero habló de su futuro, el cual no tiene clara, aunque reconoció que no le gustaría ser entrenador.

"No sé qué voy a hacer mañana y voy a saber lo que haga cuando deje el fútbol (risas). Tengo un complejo deportivo, quizás lo potencie y sirva para el desarrollo de los niños. ¿Pero dirigir de forma adulta? Lo veo difícil. Debes tener contento a 30 jugadores", recalcó.