Javier Castrilli, Jefe de la Comisión de Árbitros de la ANFP, dirigió sus dardos a los futbolistas más que al juez Roberto Tobar tras el comentado partido de Universidad Católica frente a Santiago Wandereres, sonde si bien los Cruzados lograron soportar e imponerse por 3-2, sufrieron las discutibles expulsiones de Germán Lanaro y Fernando Zampedri. “Todos los jugadores están simulando y sobreactuando”, lanzó el Sheriff sin anestesia y encontró respuesta rápidamente.

Fue Jorge Valdivia, todavía jugador activo pero que está realizando labores de comentaristas a la espera de una oferta laboral para el próximo año, el que pidió ley pareja entonces y que los futbolistas también puedan opinar abiertamente de los árbitros.

“Castrilli abre una brecha para que el jugador critique al árbitro pero sin que sea castigado. Si él se atreve a decir ‘hay jugadores que simulan mucho’, perfecto, pero el jugador se siente con el derecho a responder, a decir que se equivocaron sin que el Tribunal de Disciplina te castigue”, comentó el Mago en ESPN F90.

Asimismo, el ex Colo Colo recordó que “a mí me pasó, hablé de Gamboa en un minuto y me castigaron. ¿Van a empezar a hablar de los jugadores? Perfecto, ningún problema. Pero cuando el jugador los critique de vuelta que no haya represalias”.

Finalmente, valoró el mea culpa de Roberto Tobar. “Habla muy bien de él reconocer su error inmediatamente. Lo hizo en el informe y públicamente. De su calidad de árbitro”.