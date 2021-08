Este domingo el Inter de Milán jugará un nuevo amistoso ante el Parma y no será considerado Alexis Sánchez para que llegue en perfectas condiciones al debut del campeón en el comienzo de la Serie A 2021-2022.

Este domingo a las 13:00 el campeón de Italia, el Inter de Milán, sostendrá un nuevo partido amistoso de pretemporada esta vez frente al Parma en el estadio Ennio Tardini.

La gran novedad de los nerazzurris es la vuelta de los campeones con sus selecciones: Nicolo Barella y Alesssandro Bastoni que ganaron la Eurocopa con Italia y Lautaro Martínez que hizo lo mismo con Argentina en la Copa América.

Lamentablemente los medios tanos anuncian que no será convocado Alexis Sánchez el que si bien es cierto está en plena recuperación, aún no está listo para retornar a las canchas y además el técnico Simone Inzaghi no lo quiere arriesgar bajo ningún punto de vista considerando que lo necesita sí o sí para el inicio del campeonato.

Alexis deberá espera para volver a las canchas con la camiseta del Inter (Getty Images)

Según publica "en ataque ni siquiera estará Sánchez, que mejora día a día tras el problema plantar acusado en la selección, pero que no se arriesgará".

El mismo diario asegura que el entrenador del Inter apostará fuerte por el Niño Maravilla como titular en el inicio de la Serie A ante el Genoa considerando que el argentino Martínez está suspendido y no puede jugar ese encuentro.

El Inter jugará después de enfrentar al Parma un último amistoso (ante el Dínamo) antes del debut en el campeonato italiano ante el Genoa el sábado 21 de agosto donde comenzará la campaña para defender su merecido título conseguido la temporada anterior y donde los chilenos Sánchez y Vidal esperan ser protagonistas.