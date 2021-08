El comentarista de radio Agricultura fue claro con su pensamiento y le pidió al entrenador de la selección chilena, Martín Lasarte, que no convoque al delantero Alexis Sánchez.

El contundente y rotundo llamado de Cristián Caamaño a Martín Lasarte :"Aprenda la lesión de la Copa América, no lleve a Alexis Sánchez"

El entrenador de la selección chilena, Martín Lasarte, en las próximas horas dará a conocer la lista de convocados para la fecha triple de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022, donde enfrentarán a Brasil, Ecuador y Colombia y una de las dudas de Machete es sí llama o no a Alexis Sánchez.

El delantero se encuentra en su recuperación de la lesión con la que llegó a la Copa América de Brasil, la cual recrudeció tras jugar ante el Scratch y desde ahí que no ha vuelto a jugar ni en La Roja ni en el Inter de Milán.

Ante la incertidumbre del estadio físico del Niño Maravilla, el comentarista deportivo de radio Agricultura, Cristián Caamaño se lanzó con todo contra Lasarte y le pidió que no convoque a Sánchez.

"Aprenda la lesión de la Copa América no lleve a Alexis Sánchez, como está pensando hasta última hora en llamarlo si el muchacho no juega del último partido ante Brasil. No ha hecho pretemporada, quiere arriesgarlo de nuevo, quiere otra vez fallar en esa decisión, ya es hombre experimentado pues Martín, basta de vender, de endulzar oídos", expresó un ofuscado Caamaño.

Alexis Sánchez es la gran duda para las Eliminatorias. (Foto: Agencia Uno)

Es más, pensando en la nómina, el profesional sostuvo que "Lasarte tiene que llamar a los que estén pasando por un buen nivel, ya sea del torneo local, los que están afuera que están en buen momento y el que va a llamar sea alternativa. Entendemos que son 11 titulares y los jugadores deben asumir la responsabilidad".

Finalmente, expresó que "tengo muchas expectativas porque hay jugadores que merecen estar en la Selección, ahora no puede existir experimento, no hay espacio para jóvenes, hay 25 a 30 nominados que deben tener responsabilidades y estar a buen nivel. No sobra nadie que tenga experiencia, que este pasando un buen momento".