Manuel De Tezanos: “El Alexis del United era debilucho, se caía, no tenía potencia. Me ilusiona una temporada decente en el Inter”

Siguen las dudas en saber qué le pasó a Alexis Sánchez en su rendimiento desde su último semestre en Arsenal, su época en Manchester United y ahora en el Inter de Milán, club en donde está volviendo a subir su nivel futbolístico.

En ese sentido, el comentarista deportivo Manuel De Tezanos en Deportes en Agricultura se refirió a esta situación y dejó algunas especulaciones que quizás pueden responder a esa baja de rendimiento del tocopillano.

“Lo veo con fuerza en Inter de Milán, el Alexis del Manchester United en adelante era debilucho, se caía, no tenía potencia. Me ilusiona que pueda tener una temporada decente, a pesar de que le agradezco todo lo que realizó con la Selección Chilena, pero hay que ser objetivo y en el United realizó muy mala campaña, las críticas fueron despiadadas por el lugar en el que estaba, no creo que hayan sido personal”, mencionó.

Alexis fue titular y aportó con una asistencia en la igualdad de Inter ante Sassuolo. (FOTO: Getty Images)

“Siempre me van a quedar dudas de saber qué le pasó, quizás tenía una enfermedad o algo que nunca supimos. Él siempre fue potente, era rápido, que recibía faltas, quizás no era buen definidor de jugadas, pero en Arsenal lo corrigió, pero de repente pasar a este tipo flan que no aguantaba el balón o qué pasó, si fue esa especulación de la rotura de corazón”, agregó aludiendo a su quiebre amoroso con la actriz y modelo Mayte Rodríguez.

Por el momento, el delantero chileno está mostrando un alza en su rendimiento, de hecho, este miércoles fue titular en el empate lombardo 3-3 ante Sassuolo aportando con una asistencia.