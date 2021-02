Mala cosa: Alexis Sánchez y Arturo Vidal suspendidos y no estarán en la revancha de Inter ante la Juventus por la Copa Italia

No fue la mejor de las jornadas para Alexis Sánchez y Arturo Vidal, ambos titulares en la derrota por 1-2 del Inter de Milan ante la Juventus por la ida de las semifinales de la Copa Italia.

Los chilenos fueron alineados del comienzo por Antonio Conte y vieron cómo todo partía perfecto con gol de Lautaro Martínez con algo de complicidad de Gianluigi Buffón. No obstante, Ashley Young hizo un penal que fue advertido vía VAR y Cristiano Ronaldo no perdonó a los 26’ y el propio delantero portugués aumentó a los 35’ para el marcador que sería definitivo. Un robo del King que luego le desviaron a Alexis cuando se colaba pudo ser la gloria para los bicampeones de América, pero no se dio.

Y fuera de eso, ambos quedaron con una gran espina: ninguno podrá estar en el partido de vuelta, ya que recibieron tarjeta amarilla y quedaron suspendidos para el próximo lance por la Copa Italia.

La amonestación a Arturo Vidal se dio a los 38’, cuando reclamó airadamente tras un cobro a favor de Cristiano Ronaldo. Por su parte, Alexis Sánchez vio la cartulina de advertencia a los 92’, cuando le pegó un chuletón a Federico Chiesa. El tocopillano completó el partido en cancha, pero el King fue reemplazado y provocó su furia por la decisión de Antonio Conte.

La vuelta de la semifinal de la Copa Italia entre Juventus e Inter de Milan se jugará el próximo martes 9 de febrero a las 16:45 horas en el Juventus Stadium.