Gambetita Latorre aún llora la partida de Alexis Sánchez del Arsenal: "No tomó una buena decisión. Debió irse al City con Guardiola"

Alexis Sánchez vivió uno de los mejores momentos de su carrera en el Arsenal de Arsene Wenger, donde fue genio y figura transformándose en un fenómeno de la Premier League. Muchos hinchas, incluido Diego Latorre, nunca superaron su partida.

El ex delantero de Boca Juniors y la selección argentina conversó con el Podcast "Lado B", del periodista Leonardo Burgueño, donde reveló su admiración por el Niño Maravilla:

"Alexis nos dio unas alegrías... Alexis tuvo dos o tres año brillantes. Otro jugador", comentó agregando: "a veces te encuentras con equipos más creativos, más afines, donde puedes desarrollar más lo tuyo, con un entrenador que te libera y te pone los compañeros adecuados. Alexis es impredecible, un jugador que gambetea... tienes que enteder su forma, de qué está hecho", comentó Latorre.

El tocopillano fue escogido como el jugador más destacado de la última década Gunner, con una media de 7.73, por encima de históricos como Robin van Persie (7.71) y Santi Cazorla (7.51), razón por la que Gambetita LaTorre lamenta hasta hoy su salida del equipo.

"La verdad lo lamenté mucho (su salida). Me parece que no tomó una buena decisión en irse. No sólo por irse del Arsenal, sino por ir al (Manchester) United. Él (Alexis) tenía que haberse ido al Manchester City con Guardiola. Sin duda lo hubiese potenciado mucho más", reflexionó el trasandino en Lado B.