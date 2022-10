Alexis Sánchez tiene una dura semana con el Marsella donde no pueden seguir perdiendo puntos en la Ligue 1 ni en Champions.

Nueva fecha de la Ligue 1 de Francia y el Olympique de Marsella tiene tarea este sábado ante el Estrasburgo de visita, elenco que pelea por salvarse del descenso.

¿Cuándo juegan Estrasburgo vs Olympique de Marsella por la Liga de Francia?

Marsella de Alexis Sánchez juega ante el Estrasburgo este sábado 29 de octubre a las 16:00 horas de Chile.

¿Dónde ver en vivo por TV o STREAMING al Marsella de Alexis Sánchez por la Ligue 1?

El partido será transmitido en territorio nacional y para toda Latinoamérica vía streaming en la app STAR+.

La dura semana del Marsella de Alexis:

No ha sido fácil el último mes para el Olympique de Marsella, que de pasar a pelear la punta, hoy está bastante lejos del liderato y es quinto con 23 puntos, mientras que el PSG está arriba de todos con 32.

Pero el cuadro de Sánchez no solo se ha complicado en la Ligue 1, sino también en la Champions donde pasó de estar a un triunfo de clasificar a octavos, a complicarse completamente tras caer con Frankfurt este miércoles.

Últimos en su grupo donde puede pasar cualquier cosa, los Olímpicos recibirán al Tottenham con el objetivo de ganar para asegurar su presencia en la siguiente fase.

Pero esto no significa relajarse en Francia, ya que los hombres de Igor Tudor no pueden perder más puntos y el triunfo es necesario ante el Estrasburgo para no alejarse demasiado.

Tabla de posiciones de la Ligue 1 de Francia: