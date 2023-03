Alexis Sánchez fue la gran figura en el triunfo de la selección chilena de 3-2 sobre Paraguay en el Estadio Monumental. El Niño Maravilla le cambió la cara a un dubitativo equipo de Eduardo Berizzo, siendo clave para la remontada de la Roja en el recinto de Pedrero.

Uno que festejó el gran partido del atacante fue Marcelo Barticciotto, quien en su calidad de comentarista en Radio Cooperativa afirmó que “el segundo tiempo fue bueno el de Chile. Recuperó la fluidez que le estaba faltando. Hizo un buen segundo tiempo y de los mejorcitos que vimos en la era Berizzo. La entrada de Alexis (Sánchez) fue fundamental”.

“Le dio dinámica al equipo, le dio claridad, velocidad, desequilibrio y eso hizo que Paraguay retrocediera, que renunciara al ataque. Chile salió, se adelantó 30 metros del área de Bravo y empezó a jugar en campo rival y se generó varias ocasiones de gol”, agregó Barti.

Sobre lo que fue el trabajo de Alexis con Alexander Aravena en delantera, el ex jugador sostuvo que “entraron muy bien, muy bien. Le dieron la movilidad que en el primer tiempo no tuvo Chile. Lo de Alexis es superlativo, porque con el retroceso hasta tres cuartos de cancha, que es lo que nosotros queríamos ver, no más allá de eso; generó espacios tanto para Aravena para picar en diagonal como para los volantes. Mejoró Vidal y mejoraron todos. Es una cuestión anímica también”.

“Chile se empezó generar ocasiones de gol, Paraguay renunció al ataque, le entregó el campo, le entregó la pelota y eso hizo que Chile agarrara confianza con el correr de los minutos. Me parece que Chile lo termina ganando bien y mereció ganar”, concluyó.

Con esta victoria la selección chilena rompió una larguísima racha de partidos sin victorias y logró la primera alegría con Eduardo Berizzo en la banca.