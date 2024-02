Ya no queda nada para el inicio oficial de la temporada 2024 en el fútbol chileno. Este fin de semana Colo Colo y Huachipato se verán las caras en la definición de la Supercopa, la que marcará, entre otras cosas, el regreso de Arturo Vidal.

Si bien el King ya debutó en el Cacique en su amistoso ante Everton, será el cruce con los Acereros que lo hará oficialmente. Esto ha llevado a que las entradas se agoten rápidamente, aunque con la molestia del volante por el alto precio.

Este martes Arturo Vidal realizó un streaming en su cuenta de Twitch, donde se refirió al valor de los tickets para la Supercopa. Al enterarse del monto, el bicampeón de América no se guardó nada y disparó contra la ANFP, asegurando que quieren ganar dinero a costa de su imagen.

Arturo Vidal le pega a la ANFP por el alto precio de las entradas para la Supercopa

Arturo Vidal no quedó para nada contento luego de enterarse del alto precio de las entradas para la Supercopa. Los boletos más baratos estaban a 16.500 pesos (con descuento para quienes se inscribieron en el Registro Nacional de Hinchas), algo que molestó al King.

Fue en su streaming de Twitch que el volante se refirió al choque de Colo Colo con Huachipato, señalando que el domingo “ganamos a estadio lleno, la primera copa del King si Dios quiere”. Aunque luego vendría la sorpresa.

Arturo Vidal casi se cayó de la silla al conocer el precio de los boletos. “¿A cuánto están las entradas? Deberían ser baratas. ¡16 lucas una galería! Cómo tan cara la entrada”.

El King no se quedó ahí y cuestionó el valor de los tickets. “No me había dado cuenta que están tan caras, los huevones desubicados. Pero no es Colo Colo el dueño del partido, es de la ANFP”.

Eso no fue todo, ya que Arturo Vidal aseguró que la entidad busca ganar a costa de su imagen. “Por qué no ponen las entradas a un precio bien. ¿El año pasado cuánto valían las entradas de Supercopa? Se aprovechan porque llegué yo, como si me dieran plata”.

En esa misma línea, llamó a entender los problemas económicos que viven los hinchas. “No deben subir las entradas, deben seguir al mismo precio. Terrible. Pero el domingo vamos a dar espectáculo, va a ser así mi gente. Ojalá haga mi primer gol”, cerró.

Arturo Vidal deja clara su molestia por el valor de las entradas para la Supercopa entre Colo Colo y Huachipato. El King quiere a su pueblo en el estadio y no lejos por culpa de los altos precios. Eso sí, cabe destacar que casi no quedan tickets a la venta, que el 80% de la recaudación va para los clubes y que los precios se fijaron entre ambos elencos junto a la ANFP.

¿Cuándo es la Supercopa entre Colo Colo y Huachipato?

La Supercopa de Chile entre Colo Colo y Huachipato se disputará este domingo 11 de febrero. El duelo está programado para las 19:00 horas y marcará la reapertura del Estadio Nacional.

¿Dónde comprar entradas para la Supercopa?

Para adquirir los últimos boletos a disposición para la Supercopa sólo debes ingresar a Puntoticket o hacer click aquí. Por ahora sólo hay para el sector de Huachipato, Marquesina, Tribuna Lateral y Andes.

