La burla de Vidal a la UC por no llenar el estadio ante la U: "¿Son todos los hinchas que tienen?

Universidad Católica sufrió una dura derrota ante la U en el Clásico Universitario. El equipo de Nicolás Núñez perdió todo lo ganado en las fechas anteriores y cayó por 3-1 ante los de Mauricio Pellegrino, agudizando la crisis de los cruzados en la recta final del año.

Se trató de una derrota que complica a los de la precordillera, producto de que la U era rival directo en la lucha por clasificar a Copa Sudamericana. El, a estas alturas, único objetivo que le queda a la UC, parece tambalear producto de la caída ante su máximo rival.

Pero en el partido, además, se generó una situación que generó muchas dudas por parte de los cibernautas: el poco público de Católica que asistió al estadio Santa Laura. Apenas a un 50% de su capacidad lució el recinto, generando burlas y cuestionamientos a los precios de las entradas.

Y uno que se sumó a los comentarios fue Arturo Vidal. El King se preguntó en su cuenta de Twitch por la poca asistencia de público al Santa Laura y finalmente se lo tomó para la risa, burlándose de la UC y los hinchas que este año no han podido casi nunca llenar.

“Oh, ¿Qué pasó tan poca gente?, ¿Había algún problema? Estoy haciendo una pregunta seria ¿Por qué no está lleno el estadio? ¿Qué pasó, no se podía o sí?“, preguntó el volante del Athletico Paranaense y que actualmente se recupera de su lesión en la rodilla.

¿Había algún aforo o algo que no se podía entrar más gente o son todos estos los que tiene Católica?, ¿No hay más hinchas? Ahí están todos, put… madre, ya pero bueno (cierra entre risas)“, prosiguió, desatando las risas en los comentarios entre sus seguidores.

Por último y hablando de fútbol, el King cuestionó a Holan y le prestó ropa al proyecto que lidera Nicolás Núñez. “El entrenador que se fue dejó la embarrada, a Núñez juzgarlo ahora o analizar lo que puede hacer, magia no va a hacer, hay que esperar que termine y trate de clasificar a algo”, destacó.

“Es un muy buen entrenador y ya lo demostró, pero magia no hace nadie para que sepan. La defensa no me puede gustar, tienen una paz, como que les da lo mismo. Católica tiene tantos problemas y se le ve tan fácil, es un equipo que está con tan poca confianza”, cuestionó el King.

¿Qué lesión sufrió Arturo Vidal?

Arturo Vidal sufrió una lesión meniscal traumática aguda con bloqueo articular durante el partido entre Chile y Colombia por las Eliminatorias al Mundial 2026. El volante del Athletico Paranaense fue operado en septiembre y desde entonces se mantiene en recuperación.

¿Cuándo vuelve a jugar Universidad Católica?

Universidad Católica volverá a jugar un partido oficial luego del parón por la Fecha FIFA. Los cruzados tendrán un rival complicado, que se juega el título. Visitarán a Huachipato en el CAP de Talcahuano, en un duelo que se jugará el domingo 25 de noviembre a las 18 horas de Chile.

