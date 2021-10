Una cuestión de nombre. La Municipalidad de San Joaquín ordenó el retiro del nombre de Arturo Vidal del frontis del estadio Municipal de la comuna, ubicado en Carlos Valdovinos esquina Las Industrias y que lleva esa denominación desde 2016.

La decisión se la explica a Redgol el alcalde, Cristóbal Labra. "El estadio no se llama estadio Arturo Vidal, pero pusieron ese nombre en la entrada y ahora se retiró. Los concejales dicen que se malentiende que Vidal puso recursos para su contrucción", puntualiza.

El edil advierte que "el estadio fue construido con recursos del gobierno regional, por lo tanto, se ha despojado el sentido de pertenencia al estadio municipal. Por eso se decidió retirar el nombre y dejarlo como estadio Municipal de San Joaquín".

Labra asegura que la denominación de Arturo Vidal fue la extensión del nombramiento del jugador como hijo ilustre de esa comuna en 2012, cuando el futbolista participó de la postura de la primera piedra en el recinto que puede albergar más de tres mil espectadores.

De todas formas, el alcalde aclara que la medida no es ningún tipo de reproche. "Es un hijo ilustre, destacado en su área y que involucra a su comuna, lo que no es fácil. La condición es poner a la comuna más allá de San Joaquín mismo y claramente la cumple", advierte.

Aunque el alcalde no posee relación directa con Vidal, sí las tiene con su entorno. "Yo alguna vez he estado con Arturo, cuando ha venido al Rodelindo (Román) porque nosotros apoyamos a los clubes. Pero no se ha desarrollado un plan de Arturo en la comuna", especifica.

Por eso, Labra señala que el mediocampista del Inter de Milán sigue siendo un referente. "Por eso sigue siendo hijo ilustre de San Joaquín, exceptuando la situación del estadio que es un tema particular", sentencia la autoridad comunal.

El presente de Arturo Vidal es el duelo entre Inter y Udinese este domingo, que mantiene al chileno como interrogante, ya que disputa una camiseta de titular con el turco Hakan Calhanoglu. Alexis también tiene chances de ser inicialista.