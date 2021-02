Juventus vs Inter de Milán | Día, horario y canal para ver en vivo la semifinal vuelta de la Copa Italia sin Arturo Vidal y Alexis Sánchez por suspensión

A Inter de Milán no se le acaban los desafíos luego de derrotar a la Fiorentina y dar un paso importante por el título en la Serie A de Italia, y este martes jugará la semifinal vuelta con la Juventus de visita por Copa Italia.

Partido que definirá quién irá a la final del torneo italiano, pero que ya tiene a Antonio Conte con dolor de cabeza de cara al choque con la Vecchia Signora.

Tanto Alexis Sánchez como Arturo Vidal quedarán fuera del compromiso luego de que ambos fueran suspendidos en la ida por tarjetas amarillas. Sin chilenos el cuadro nerazzurro buscará revancha luego de caer en la ida con la Juve por 2-1.

Marcador negativo pero no imposible de dar vuelta en una esperanza de gol que recaerá en Romelu Lukaku y Lautaro Martínez, pero sin el empuje del King ni el desequilibrio del Maravilla.

Por el lado de la Juve vienen de menos a más luego de dar un paso importante para jugar la final y en este fin de semana con triunfo sobre la Roma. Cristiano Ronaldo es la arma más poderosa de Andrea Pirlo y en una semana en la que cumplió 36 años, vive un gran momento goleador.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Juventus vs Inter de Milán?



El partido entre Juventus vs Inter de Milán se jugará el día martes 9 de febrero a las 16:45 horas, hora chilena.

Televisión: ¿dónde ver en vivo por TV Juventus vs Inter de Milán?



El encuentro será transmitido por DirecTV Sports y Rai Italia, en los siguientes canales según tu cableoperador:

DirecTV Sports:

DirecTV Sports: 610 (SD) - 1610 (HD)

DirecTV Sports: 611 (SD)

DirecTV Sports 2: 612 (SD) - 1612 (HD)

DirecTV Sports +: 613 (SD) - 1613 (HD)

Rai Italia

VTR: 354 (SD)

DTV: 766 (SD)

ENTEL: **NO DISPONIBLE**

CLARO: **NO DISPONIBLE**

GTD/TELSUR: 111 (SD)

MOVISTAR: 437 (SD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**

Online: ¿dónde ver el partido vía streaming?



La transmisión online estará disponible en DirecTV GO.