Juventus vs Roma | Ver EN VIVO, ONLINE Y POR TV el partido entre al equipo de Cristiano Ronaldo y la Loba por la Serie A

Juventus y Roma chocan en un duelo clave por la Serie A. Los juventinos cayeron en puntaje y los romanistas lograron superarlos en la tabla de ubicaciones. En base a este antecedente, el resultado de este partido definirá gran parte de la parte alta de la clasificación.

La Vecchia Signora viene de un partido complicado: en una nueva edición del clásico italiano, enfrentó al Inter de Milán por la semifinal de la Copa Italia. El cuadro comandado por Cristiano Ronaldo supo sobreponerse a su rival, a diferencia de lo ocurrido por el Calcio fechas atrás.

En cuanto a la liga italiana, venció con comodidad a la Sampdoria y llegó a los 39 puntos, lo que deja a la Juventus en el cuarto lugar. A siete unidades del AC Milan, líder exclusivo del torneo. Sin embargo, CR7 y compañía todavía tienen un partido pendiente.

Ahora, en el marco de la Serie A, Roma asoma como próximo rival de los de Turín. Este duelo es importantísimo, ya que los capitalinos son terceros en la tabla con 40 puntos, pero con un partido más. Un triunfo de La Loba separará el bloque de los primeros lugares que por ahora tiene a los dos clubes de Milán a la cabeza.

La Roma llega a este encuentro tras vencer 3-1 al Hellas Verona, en una jornada que no tuvo sobresaltos para los dirigidos por Paulo Fonseca.



Día y hora: ¿cuándo juegan Juventus y Roma?



Juventus y Roma juegan el día sábado 6 de febrero a las 14:00 horas de Chile.



Televisión: ¿dónde ver en vivo por TV Juventus vs Roma?



El partido será transmitido por ESPN 2 y Rai Italia. Revisa aquí tu cableoperador:



ESPN 2

VTR: 49 (SD) (Stgo) - 841 (HD)

DTV: 625 (SD) - 1623 (HD)

ENTEL: 214 (HD)

CLARO: 175 (SD) - 475 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD)

MOVISTAR: 482 (SD) - 886 (HD)

TU VES: 510 (SD)



Rai Italia

VTR: 354 (SD)

DTV: 766 (SD)

ENTEL: **NO DISPONIBLE**

CLARO: **NO DISPONIBLE**

GTD/TELSUR: 111 (SD)

MOVISTAR: 437 (SD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**

Online: ¿dónde ver el partido vía streaming?



La transmisión online estará disponible en ESPN Play.