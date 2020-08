Arturo Vidal golpea la mesa en Barcelona: "Tenemos el deber de ser campeones de esta Champions"

Arturo Vidal es el corazón del Barcelona esta temporada, pero no podrá estar en la revancha del duelo de octavos de final este sábado ante Napoli, ya que fue expulsado en el encuentro de ida. De todas formas, su mensaje es claro: "Vamos a dejar la vida y el corazón porque nuestro objetivo es muy claro: ser campeones de la Champions".

En entrevista con Mundo Deportivo, el mediocampista chileno reflexionó en la víspera de un encuentro clave. "Como Barcelona tenemos el deber de ser campeones de esta Champions, de dejar todo, porque tenemos los jugadores, tenemos el equipo. Pero primero hay que tener respeto por el Napoli", arengó el King.

"Para un jugador ganador como los que hay en Barcelona siempre vemos el momento en el que estamos. Es lo que tenemos más cerca, son pocos partidos para ganar la Champions y el próximo año seguiremos luchando. Son cuatro partidos por lo que pasó, todos somos grandes pero tenemos el hambre de seguir ganando cosas", valoró el Rey Arturo.

Arturo Vidal se perderá el encuentro ante Napoli este sábado por Champions League, pero lanzó un mensaje claro a sus compañeros (Agencia Uno)

La estremecedora eliminación ante Liverpool en la temporada pasada quedó grabada a fuego. "Claramente no queremos que vuelva a pasar. Tenemos que hacer nuestro trabajo y saber cuando golpear para que el rival no se pueda levantar", sentenció Vidal.

Además, está la revancha luego de perder el título liguero ante Real Madrid. "Todos sabemos la oportunidad que perdimos de levantar La Liga. Estamos todos claros que la Champions no la podemos dejar pasar. Vamos a dejar la vida y el corazón porque nuestro objetivo es muy claro: ser campeones de la Champions", alertó el volante nacional.

Por eso, reitera su promesa en caso de que obtenga finalmente la ansiada Orejona. "Me veo levantando la copa. La cresta no me la cortaré, pero sí me haré el tatuaje de la Champions en alguna parte del cuerpo. Lo tengo pensado, pero esta es. Hay que ir paso a paso".

Finalmente, clarificó las versiones sobre su futuro y confirmó el deseo de seguir en el cuadro azulgrana hasta el término de su contrato, en 2021. "Quiero ganar la Champions si Dios quiere, y el próximo año ir por el triplete. Si Dios quiere, seguiré acá", completó.