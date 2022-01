Al momento de analizar el panorama de la selección chilena en la nueva doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022 que se avecina, la gran baja de Chile es sin dudas Arturo Vidal, que cumplirá un castigo de dos fechas tras ser expulsado en el último partido ante Ecuador.

Y por esa razón es que el King aprovechó la pausa internacional por la fecha FIFA para volver a Barcelona. Así lo destacó recientemente Mundo Deportivo, desde donde apuntan que no se trata de otro loco regreso al club culé como el de Dani Alves, con el que sorprendieron hace unas semanas.

Por esa razón, el medio catalán corta de raíz todo tipo de especulaciones sobre un retorno del King al Camp Nou y asegura que "el centrocampista del Inter de Milán únicamente ha aprovechado que el próximo fin de semana no habrá liga para visitar a sus tres hijos".

Se trata de Alonso, Elisabetta y Emiliano, a quienes ya conocemos bastante por sus múltiples apariciones en las redes sociales de Vidal, y que viven en Ciudad Condal junto a su madre, María Teresa Matus, desde que el ex volante de Colo Colo hizo su llegada al cuadro blaugrana en 2018.

Junto con eso, el reporte explica que "la familia se desplazó hasta allí cuando el jugador fichó por el conjunto culé, para estar más cerca de él", pero advierte que "con su fichaje por el Inter decidieron no trastocar la vida de los pequeños, que ya son más mayores".

Pero no solo resaltan su gran apego a su familia, destacando que cuando él no puede visitarlos son los hijos quienes viajan a Italia, sino que también aplauden su gran condición física y su capacidad de "no olvidarse de cuidar la línea", ya que también se le vio ejercitándose en las playas de Barcelona.

De esta manera, el Rey Arturo seguramente verá los duelos de La Roja ante Argentina y Bolivia acompañado de los suyos sufriendo por la tristeza de no poder acompañar al resto de la Generación Dorada en el camino al próximo Mundial, pero de seguro estará guardando sus energías para poder decir presente en la recta final de las Eliminatorias.