Nicolás Guerra había tenido un buen paso por Ñublense y volvió a Universidad de Chile con sed de revancha. El delantero esperaba ganarse un lugar como titular del Romántico Viajero, pero en 2024 las cosas se le han complicado y mucho.

El arribo de Gustavo Álvarez le cambió por completo el panorama al artillero, logrando sumar apenas un par de minutos. Su situación es tal que el club ya le busca un nuevo destino y trabaja en la fórmula para concretar su salida.

Pensando en la segunda rueda de la temporada 2024, el delantero no entra en los planes del técnico y tendrá que partir a otro lugar. No obstante, su sueldo ha frenado todas las opciones que han llegado y, por ahora, vive un incierto panorama.

La U busca la manera de sacar a Nicolás Guerra

Nicolás Guerra no ha logrado destacar en la Universidad de Chile de Gustavo Álvarez y ha quedado fuera del equipo. Incluso en la Copa Chile el delantero estuvo al margen y no fue ni a la banca, lo que le dejó claro que no será considerado.

Ante esto, en el elenco estudiantil le buscan un nuevo destino para que pueda seguir su carrera en la segunda parte de la temporada. Santiago Wanderers había aparecido en el horizonte, pero las cosas se terminaron cayendo por ahora.

Según reveló el periodista de TNT Sports, Marcelo Díaz, en Universidad de Chile están trabajando en la manera de sacarlo. Esto, considerando que “todavía no hay nada cerrado, pero siguen en conversaciones”.

De acuerdo a lo señalado por el reportero azul, el deseo del Kun es mantenerse en el Campeonato Nacional. “Hay varios equipos que lo quieren, él quiere jugar en Primera División, pero el tema pasa por los sueldos”, explicó.

En esa misma línea, Marcelo Díaz reveló la fórmula que manejan en el CDA para permitirle salir. “Puede ser mitad y mitad, 40/60, 70/30 o el 100%, entonces eso es un poco lo que ha demorado su llegada a otro equipo”.

Por ahora, Nicolás Guerra sigue siendo parte del plantel de Universidad de Chile aunque espacio ya no tiene. El Kun buscará alternativas para partir y así demostrarles que se perdieron a un goleador.

¿Cuáles son los números de Nicolás Guerra en la U esta temporada?

Nicolás Guerra ha sido uno de los jugadores menos considerados por Gustavo Álvarez y ha logrado disputar un total de seis partidos oficiales con la U esta temporada. En ellos ha marcado un gol, no registra asistencias y llega a los 146 minutos dentro de la cancha.

¿Cuándo juega la U?

Universidad de Chile espera definir la situación de Nicolás Guerra y se prepara para defender el liderato del torneo. En el inicio de la segunda rueda el Romántico Viajero visita a Cobresal este domingo 21 de julio desde las 15:00 horas.

