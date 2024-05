La barra de la U tuvo un rol importante en la remontada del equipo de Gustavo Álvarez, que se sobrepuso a dos goles de desventaja. Y gracias a un tanto del Chorri Palacios y otro de Luciano Pons, rescató un punto frente a Deportes Iquique en el estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción.

Estaba finalizada la conferencia, pues Universidad de Chile debía emprender rumbo rápidamente hacia el aeropuerto de Concepción. Pero un periodista quedó con una pregunta en el tintero. Pidió la palabra y recibió la venia del DT argentino. “Hazla que me subo al avión andando, dale”, le dijo Álvarez.

Primero, el reportero felicitó al entrenador trasandino por la remontada que permitió mantener el invicto azul. Y luego, lanzó su interrogante. “Hablando un poco afuera de lo futbolístico, durante la jornada de ayer ingresó un furgón al estadio por parte de la U con alcohol, lienzos y bengalas“, introdujo.

“En ese sentido, hace un llamado a la misma hinchada que si bien los sigue a todos lados…”, añadió. Y aunque no alcanzó a terminar la consulta, recibió la respuesta del entrenador que condujo a Huachipato a ganar el Campeonato Nacional 2023.

El comportamiento de la barra de la U no es tema para Álvarez: “Ignoro el tema”

La conducta que acusó el periodista en su pregunta sobre el ingreso de elementos no permitidos a la barra de la U no estaba en terreno de dominio de Gustavo Álvarez. Y así lo dejó clarísimo el director técnico que llegó al fútbol chileno tras dos experiencias en Perú.

“Es una cuestión organizativa que no me corresponde responder. Ignoro el tema. Y me parece que la mejor forma de aprovecharme es hablando de fútbol. Muchas gracias”, sentenció Álvarez, quien se puso de pie y salió de la sala de prensa para emprender el regreso a Santiago.

Gustavo Álvarez y Leandro Fernández en el estadio Ester Roa Rebolledo. (Mauricio Ulloa/Photosport).

Por estos días, el trasandino debe dar vuelta la página del Romántico Viajero y seguir adelante hacia la 12° jornada del Campeonato Nacional 2024. El 13 de mayo en el estadio Nicolás Chahuán Nazar, los azules visitarán a Unión La Calera para estirar su invicto e intentar extender la ventaja en la cima del certamen.

Así va la U en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2024

Universidad de Chile manda en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2024 al cabo de 11 fechas disputadas.

¡Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News!