Gustavo Álvarez lleva trabajando con el plantel de la U desde el inicio de este año. Y ha refrendado su labor con buenos resultados en el comienzo del Campeonato Nacional 2024. Incluida la victoria por 1-0 ante Colo Colo en el Superclásico 195, jugado en el estadio Monumental.

Por eso mismo, Universidad de Chile pelea en la parte alta de la tabla. El periodista Andrés Mitchell estimó que ya era hora de hacer un diagnóstico. “¿Qué jugador de su plantel le ha llamado más la atención?”, le preguntó el comunicador de TVN después de darle un contexto relativo a la pretemporada, los amistosos y los cuatro juegos oficiales del Bulla.

“Nosotros llevamos tres meses de trabajo. Es como si me preguntaran a qué hijo quiero más. Lo que me hizo sentir fue eso cuando me preguntó. Uno rápidamente repasa y digo que todos”, respondió Álvarez, quien condujo a Huachipato a ganar el tercer título de su historia.

Agregó que “me sorprendió el plantel. No estoy diciendo una frase que sea agradable al oído de los jugadores. Es realmente lo que siento. El plantel me mostró mucha humildad y conciencia de su pasado inmediato. También de lo que querían este año”. Por estas horas, el argentino afina los últimos detalles para el juego pendiente contra Cobresal por la 1° fecha.

Álvarez aplaude con fuerza al plantel de la U: “Se entrega al trabajo y la idea de juego”

Gustavo Álvarez repartió felicitaciones al plantel de la U a pesar de que la interrogante apuntaba a un nombre en particular. Pero el ex DT de Atlético Grau y Sport Boys de Perú no tiene en mente privilegiar lo individual por sobre lo colectivo.

Lo dejó clarísimo en la sala de prensa del Centro Deportivo Azul. “Me mostraron toda esa conciencia en los entrenamientos, los amistosos y en el inicio del campeonato”, expresó el trasandino de 51 años, quien también entrenó a Patronato y Aldosivi, ambos en su país natal.

“No hablo de los resultados, hablo de cómo se entregan al trabajo, a la idea de juego y a defender el objetivo que queremos a nivel club para este año”, sentenció Gustavo Álvarez, quien celebró la convocatoria de Lucas Assadi a la selección chilena, más allá de que no podrá contar con él ante los Mineros.

¿Cuándo juega Universidad de Chile contra Cobresal?

La U recibe a Cobresal este lunes 25 de marzo en el Estadio Nacional desde las 19 horas, según el horario de Chile continental. El partido pendiente es válido por la primera fecha del Campeonato Nacional 2024.

Así va Universidad de Chile en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2023

La U marcha en el segundo lugar del Campeonato Nacional 2024, aunque podría dejar atrás a Deportes Iquique y liderar la tabla si vence a Cobresal en el juego pendiente.

