“En momentos Díaz sobra en la U”: El particular análisis de Jorge Valdivia ante mala racha azul

Universidad de Chile está inmerso en una suerte de mala racha en esta reca final del semestre. Los azules han ganado apenas un partido de los últimos cuatro, cayó en el Clásico Universitario ante la UC y sumó un nuevo enredo de puntos de local ante Ñublense.

Uno que salió a opinar sobre estas últimas semanas de la U fue Jorge Valdivia, quien en su calidad de comentarista en ADN Radio apuntó a un jugador específico en el mediocampo de Gustavo Álvarez.

“El problema de la U no es de funcionamiento. Es un equipo que juega bien, de una manera que lo hace merecedor casi siempre de una victoria. Lamentablemente y esto es algo que le pasa también a Colo Colo, que esto se gana con goles. La U se genera por varias vías, pero no logra convertir. A la U no le falta juego asociado, lo que le falta es gol”, afirmó el Mago.

En ese sentido, el ex volante detalló que “hay momentos en el partido y en varios partidos en que Marcelo Díaz sobra. El partido se hace tan de ida y vuelta, con transiciones tan rápidas, que ese jugador de la mitad de cancha no termina siendo el enlace”.

“En esta caso Zaldivia, Calderón, Hormazábal y Morales, se lo saltan, buscando de manera directa a Assadi, a Lea Fernández o Guerrero”, agregó.

Para reforzar su idea, el formado en Colo Colo afirmó que “el juego se hace más directo, saltándose el mediocampo. En ocasiones sobran jugadores en el mediocampo porque el partido a eso te lleva”.

Marcelo Díaz tuvo 89 toques de balón ante Ñublense, con 65 de 81 pases acertados (80%). El capitán de Universidad de Chile recibió una nota de 7,8 en Sofascore. | Foto: Photosport.

“Y en el caso de Marcelo Díaz, él no es un jugador de características defensivas. Cuando a la U la atacan, no es un Ojeda o un Poblete, que pueden marcar más. Díaz no es un jugador que salga a presionar”, concluyó.

¿Cuándo vuelve a jugar Universidad de Chile?

El próximo partido de los azules será ante Everton este domingo 2 de junio a partir de las 12:30 horas en el Estadio Sausalito. Los viñamarinos vienen de caer por 1-0 ante Huachipato en el CAP y marchan octavos con 21 puntos.

