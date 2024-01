Simón Contreras terminó su ciclo en Universidad de Chile. El atacante que estuvo a préstamo en Universidad de Concepción y Magallanes en las últimas dos temporadas firmó su finiquito y dejó de pertenecer a la institución azul. En redes sociales, dedicó una extensa despedida al club donde se formó.

“Si bien ya hace más de un año y medio que jugué mi último partido por la U, firmé el finiquito y se cerró oficialmente mi etapa en el club. Llegué cuando tenía 10 años y me voy con 21, más de la mitad de mi vida se podría decir que estuve relacionado con la U”, comenzó diciendo.

Contreras jugó su último partido con la camiseta azul el 16 de abril de 2022. Fue titular en el empate sin goles a Palestino en la primera rueda del torneo. A mediados de ese año partió a U. de Conce, donde no anotó. En 2023 se fue a Magallanes, donde jugó Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

“Agradezco a cada persona que me tocó conocer en mi etapa formativa y profesional: profesores, funcionarios, utileros, las tías, todas las personas que saludaba en los pasillos del CDA que al final son las personas que te toman cariño de forma desinteresada, honesta y que hacen que la U tenga una identidad. Agradecer también que tengo muy buenos amigos gracias al club”, sumó.

“Si bien no tuve un paso glorioso en cuanto a resultados, en la etapa profesional de hecho me tocaron años bastante difíciles, defendí con amor y orgullo la camiseta desde mi primer partido en la Sub 11 hasta el último que jugué en el primer equipo y por ahí quedo tranquilo”, continuó.

“Pude lograr mi sueño que era jugar en la U que iba como hincha al estadio de chico con mi familia pensando que era imposible llegar a jugar ahí, también tuve la suerte de compartir camarín con ídolos de la U y del fútbol chileno. Gracias a la gente que apoya siempre”, concluyó el futbolista.

Dónde jugará Simón Contreras

Simón Contreras seguirá jugando en Primera División luego de su despedida de Universidad de Chile. De acuerdo a lo que adelantó Jorge Hevia, el atacante será refuerzo de O’Higgins para la temporada 2024. Ya pasó los exámenes médicos, aunque todavía no es oficializado en el cuadro celeste.

En Rancagua, el extremo derecho buscará encontrar la regularidad que no pilló en U. de Conce y Magallanes. En el Campanil sólo estuvo seis meses y sumó apenas dos titularidades, mientras que en la Academia sólo fue titular en seis partidos. Su equipo terminó descendiendo en 2023.

