Renato Cordero no pasa el corte de Gustavo Álvarez y se irá de la U para jugar a préstamo

Se esperaba que cuando el técnico Gustavo Álvarez tuviera a todo el plantel de Universidad de Chile disponible, con la vuelta de los seleccionados del Preolímpico de Venezuela, tomaría decisiones importantes, y una de ellas sacude a un jugador que terminó como titular en 2023.

Hablamos del volante Renato Cordero, de 20 años, quien tras su paso por La Roja Sub 23, se reintegró a los entrenamientos en el Centro Deportivo Azul, donde según reporta Bolavip, no logró convencer al ex estratega campeón con Huachipato.

Por ese motivo, Álvarez decidió que el joven volante deba irse de la U y parta a préstamo, ya que “con Marcelo Díaz, Israel Poblete y Federico Mateos por delante, no tendrá minutos”, algo que todavía no tiene confirmación oficial desde La Cisterna.

Pero no es el único, pues además se confirmó que otro futbolista azul deberá salir en busca de un nuevo horizonte, como es Renato Huerta, que tendrá la misma suerte de Cordero, y cuenta con dos equipos con interés de firmarlo, como Unión La Calera y Ñublense.

¿Quién tomará su lugar en la U, según Álvarez?

Según información recopilada por RedGol, un futbolista que se ganó la confianza del entrenador y de los referentes del plantel es Ignacio Vásquez, de tan sólo 17 años, que llegó al club proveniente de Cobresal, y que firmó su primer contrato profesional en mayo.

Si bien se espera que esta nueva joyita vea más acción en el equipo de Proyección de la U, las buenas sensaciones que dejó en los amistosos de pretemporada, le permitirán estar codeándose con el Primer Equipo durante este año.

¿Cuándo juega el Romántico Viajero?

La U tendrá un último apretón antes de su estreno en el Campeonato Nacional 2023, el cual será sin la presencia de hinchas, este sábado 10 de febrero, cuando reciban en el Centro Deportivo Azul a Santiago Wanderers de Valparaíso.

¿Cuáles fueron los números de Cordero?

Durante la pasada temporada, el volante oriundo de San Felipe disputó, entre el torneo local y Copa Chile, un total de 930 minutos en 14 compromisos, donde fue titular en los últimos seis juegos, donde realizó una asistencia y recibió tres tarjetas amarillas.

