Universidad de Chile empató sin goles en un nuevo amistoso contra Huachipato, en un duelo jugado en el estadio Ester Roa Rebolledo, de la ciudad de Concepción.

Un partido donde el técnico Gustavo Álvarez va sacando conclusiones del plantel de jugadores que tiene a disposición, donde espera esta semana tener una reunión con el gerente deportivo, Manuel Mayo, para tomar una decisión de un nuevo refuerzo.

Uno de los puntos que más dudas genera es la zona de los volantes, donde Raúl Toro, asegura que la U carece de un jugador de buen desplazamiento de pelota y que administre la táctica del equipo.

En conversación con Redgol, el histórico entrenador asegura que los azules vienen pecando hace tiempo de la ausencia de un “10” que maneje los tiempos y el juego con los delanteros.

Las dudas

Pese a que la U tiene siete refuerzos, muchos creen que todavía no es el momento de cerrar el mercado de pases, porque se siguen viendo que faltan piezas, en este caso de un “10”.

“Del año pasado que vengo diciendo lo mismo. Es que esos son los jugadores que valen y cuestan. Si a la U se le meten atrás, que es lógico, pero si no tienes jugadores inteligentes, de buenos pases, siempre van a tener problemas”, comentó Todo.

En ese sentido, cree que, con lo que tiene ahora Álvarez, le va a faltar uno que tenga la llave cuando se le cierren los rivales, por lo que hay que mover la billetera.

“No es que caiga en una trampa, es algo normal. He visto buenos equipos que tienen buenos laterales, se van, tiran el centro y la tiran afuera. Otros como los atacantes que no llegan. Y la U que no tiene ese volante que le den la pelota y como delantero sabes dónde la vas a tirar. Siempre les ha faltado un buen 10”, precisó.

Sigue todas las noticias del deporte nacional, internacional y las tendencias en nuestro país en los canales de difusión de RedGol. Puedes hacerlo en WhatsApp o Google News.