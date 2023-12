Universidad de Chile tiene una final contra Cobresal este domingo. La U enfrentará a los punteros del Campeonato Nacional 2023 en un partido que puede darle el título al elenco minero o dejarle la mesa servida a Colo Colo para ser campeones… Y también dejar a los azules cerca de Copa Sudamericana.

Mauricio Pellegrino tendrá que disponer de varios cambios obligados en el XI de los laicos para este encuentro. Principalmente en la defensa, ya que Matías Zaldivia y Luis Casanova están suspendidos y no pudieron viajar a El Salvador. En consecuencia, el técnico cordobés perdió a su pareja de centrales titulares.

Nery Domínguez e Ignacio Tapia asoman en el once inicial de la U para este desafío. Y el primero de ellos tendrá una grata sorpresa, ya que todo indica que será reconocido por sus compañeros en el cuadro azul previo a enfrentar a Cobresal con un obsequio con forma de C en el brazo.

Según reveló Bolavip Chile este sábado, todo indica que Nery recuperará la jineta de Universidad de Chile para enfrentar al elenco minero. Sobre todo si se considera que Luis Casanova no podrá jugar, por lo que el ’23’ universitario podría asumir como capitán azul.

Perdió la capitanía, pero la recuperó…

Precisamente el ex Racing Club había sido elegido como capitán de la U a principios de este año. Sin embargo, una dura lesión que sufrió al comienzo de la temporada no solamente le arrebató la titularidad, sino también la jineta. Una vez que se reintegró a las canchas no recuperó la capitanía.

Todo indica que Nery Domínguez dejará Universidad de Chile a fines de la temporada 2023. El argentino volverá a su país natal y podría despedirse de la tienda azul, pero lo hará con la banda de capitán en el brazo.

Contra Cobresal, la U de Mauricio Pellegrino ya tiene designada su formación inicial. Será con Cristopher Toselli en el arco; Juan Pablo Gómez, Nery Domínguez, Ignacio Tapia y Marcelo Morales en defensa. En mediocampo asoman Emmanuel Ojeda, Renato Cordero, Israel Poblete y Lucas Assadi, mientras que en delantera rematan Cristian Palacios y Leandro Fernández.

¿Cuándo juegan Cobresal y Universidad de Chile?

Cobresal recibirá a Universidad de Chile este domingo 3 de diciembre, desde las 18:00 horas, en el estadio El Cobre. El duelo será válido por la fecha 29 (y penúltima) del Campeonato Nacional 2023. A la misma hora y el mismo día Colo Colo recibirá a Unión Española y Huachipato visitará a Ñublense, ya que la definición del título será en simultáneo.

¿Cuántos años tiene Nery Domínguez?

El defensor argentino Nery Domínguez tiene 33 años y cumplirá uno más el próximo 9 de abril. En su carrera ha defendido las camisetas de Rosario Central, Querétaro de México, Independiente de Avellaneda, Racing Club y ahora Universidad de Chile.

