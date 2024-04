Universidad de Chile visita este domingo a Unión Española, por la séptima fecha del Campeonato Nacional, en el estadio Santa Laura, donde tiene una importante baja para el equipo titular.

Cristián Palacios no se pudo recuperar de su lesión muscular sufrida ante Cobreloa en Calama, por lo que deberá dejar el puesto, donde Gustavo Álvarez tiene dos opciones para sustituirlo: Nicolás Guerra y Luciano Pons.

Ambos delanteros están entrenando a full para tener su opción como estelar ante los hispanos, aunque muchos históricos creen que llegó el momento de demostrar para uno de ellos.

Se trata de Luciano Pons, donde referentes del fútbol chileno, destacan a Redgol, que es la hora de que el argentino demuestre a qué vino a la U y si Álvarez atinó con su contratación.

Van por el argentino

Cristian “Cepillín” Olguín asegura que, en lo que va del torneo, el delantero argentino no ha podido mostrar sus condiciones, por lo que es clave aprovechar esta oportunidad como titular.

“Personalmente me gustaría ver todo el partido a Pons, para ver si demuestra que fue importante su contratación. Ha jugado muy pocos partidos, lo han criticado, pero quiero ver su aporte. Guerra uno sabe lo que juega, es buen jugador, hizo un gol y le da confianza”, comentó.

Algo que también apoya Raúl Toro, quien asegura que en una mirada de director técnico, es importante que todos puedan ver la capacidad de Pons, además porque es el único refuerzo que trajo el propio Álvarez.

“A mí me gustaría ver a Pons, a Guerra lo conozco de memoria. Lo que pasa es que todavía no se sabe cuál es la real valía del jugador. Vi el primer partido, hizo cosas buenas: es fuerte, tiene buen lomo, es rápido. Pero no hemos visto nada todavía. Lo prefiero porque quiero verlo, lo pienso como director técnico. Por lo que he escuchado es el único jugador que pidió Álvarez, si lo trajo lo va a poner”, precisó.

Un hombre de casa

Pese a todo, también hay versiones que piden que Nicolás Guerra asuma la función, teniendo en cuenta de que viene de marcar un gol ante Cobreloa en Calama.

“Si uno aplicara una lógica futbolística, el primer cambio es Guerra. Si uno hace una proyección de ese tipo de decisiones, el primero que va a entrar si sale un delantero. Me da esa impresión. Pons todavía no ha demostrado lo buen jugador que es, por los pocos minutos. Entonces ha entrenado este chico que ha hecho goles y ha estado iluminado. Hay que aprovechar esos momentos”, destacó César Vaccia.

¿Los números de Luciano Pons en la U?

Este 3 de abril, el delantero argentino cumple cuatro meses sin anotar un gol oficial, por lo que tiene tarea por delante. En Universidad de Chile suma 112 minutos en la cancha, en cuatro apariciones, además de una tarjeta roja.

Sigue todas las noticias del deporte nacional, internacional y las tendencias en nuestro país en los canales de difusión de RedGol. Puedes hacerlo en WhatsApp o Google News.