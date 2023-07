Joaquín Larrivey revela que no lo llamaron de la U y explica por qué no descarta celebrar si le mete un gol

Joaquín Larrivey sigue sumando minutos en Magallanes y lo hizo con gol en el triunfo y clasificación de su equipo en Copa Chile. Fue triunfo 3-0 ante Santa Cruz y el Bati se matriculó con el tercero, cimentando ilusiones en La Academia.

Ahora Magallanes vuelve a modo Campeonato Nacional, donde tiene la misión de salir del fondo de la tabla, último en zona de descenso. En Radio Cooperativa, Larrivey explicó que no hubo opciones de volver a Universidad de Chile ni fichar por otro equipo.

“No se dio pie a ningún otro equipo de contar conmigo, fundamentalmente por el mérito de Magallanes que me contactó mucho tiempo antes de que terminara el torneo que estaba jugando”, dijo el delantero argentino.

Agregó que “Magallanes tenía claro a quién llevar y qué puesto, y todos los demás equipos no han tenido mucho movimiento. Además este mercado es de cosas muy puntuales. Sinceramente no Hubo ningún llamado más. Entiendo que la U está cubierta, tiene los cupos de extranjeros cubiertos, hubiera sido difícil. Pero fue principalmente por la antelación con la que Magallanes me llamó”.

Magallanes debe enfrentar a Ñublense. Después vendrán los partidos contra Unión La Calera y Universidad de Chile. Será su reencuentro con los azules, donde se fue cómo ídolo de los hinchas, desestimado por la directiva azul.

“Por ahora no pensaré en eso, ya vendrá. Me preparo para el partido que viene, estamos en una situación en la que no podemos pensar mucho más. Sé que después viene el partido con la U, lo más importante es que necesitamos los puntos ahora. De seguro será un partido muy emocionante contra la U, pero vamos pasito a pasito, pensando en el duelo que viene”, expuso.

Sobre la posibilidad de festejar un gol ante el Chuncho, Larrivey sentenció que “yo lo tomo como algo del momento. Es la emoción más grande que un futbolista puede tener en el fútbol y lo que salga en el momento no significará que no tenga respeto con la U. Pensándolo cómo siento la relación con el hincha, me sería casi imposible gritarlo, pero no sé lo que me pueda salir. Pero lo más probable es que no lo grite”.