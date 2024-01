Universidad de Chile está pronto a comenzar la temporada 2024, de la mano de su nuevo entrenador Gustavo Álvarez, con la idea de, una vez por todas, levantar en el Campeonato Nacional.

Por lo mismo, el técnico campeón con Huachipato, sabe que tiene una presión extra en su mandato en los azules, la que asume desde el primer día que se posicionó en el Centro Deportivo Azul.

Algo que también les ha transmitido a sus jugadores en la pretemporada, entendiendo que es una tarea que deben sacar entre todos, para poder salir a flote con la U.

Una situación que Álvarez se encargó de ratificar en la conferencia de prensa previa al amistoso contra Unión Española, donde hace valer la promesa que tiene con los hinchas azules.

La promesa

“Me siento tremendamente motivado. Es un gran desafío. Después, con los intérpretes que tengo, súper conforme. Es un plantel de muchas capacidades, con jerarquía, humildad. Cuando hay jerarquía más humildad se puede pensar en grandeza”, comenzó explicando el entrenador azul en la conferencia realizada en el estadio Santa Laura.

Por lo mismo enfatizó sus dichos, donde deja en claro cuál es la razón que tiene con su plantel de jugadores para poder lograr los objetivos de esta temporada, con ser protagonistas del torneo.

“La única forma de conseguir los objetivos en el día a día. Y cada día el mejor. Hoy la mejor práctica. El sábado el mejor partido. Es la única forma de que la mochila no tenga tanto peso. Un equipo de fútbol se puede hacer cargo de 90 minutos y no de siete años. Con la suma de buenos 90 minutos y buenos resultados se puede descargar esa mochila. Pero pensando en el presente y no permanentemente en el pasado”, destacó.

Compromiso

La primera prueba de fuego de Álvarez y sus dirigidos de Universidad de Chile será este sábado, cuando visiten a Unión Española en un amistoso en el estadio Santa Laura.

El momento para mostrar una nueva cara, pero para comenzar a dar indicios del compromiso de la U para este torneo.

“A partir del sábado que sea una constante. El hincha se siente muy representado cuando un equipo juega con pasión y el corazón. Es la esencia del fútbol. Después lo táctico y lo técnico acompaña. Un equipo con compromiso e ideas claras y que encima pone en la cancha la pasión y el corazón al hincha lo llega de orgullo. Les puedo decir que eso se entrena, los entrenamientos son así. Como se entrena se compite”, finalizó.

