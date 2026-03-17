La situación de Octavio Rivero en Universidad de Chile ganó un nuevo capítulo, esta vez con el propio jugador confirmando que tendrá que operarse la rodilla con un plazo de recuperación de hasta seis meses.

Pero no fue lo único del uruguayo, porque también salió a reclamar cómo ha tratado la prensa su lesión, donde critica que se diga que llegó lesionado a la U y lo cataloga como una falta de respeto.

“Se ha hablado mucho. Hoy en día cualquier dice cosas. Muchas veces molesta, dijeron que yo llegué lesionado acá. Me parece una falta de respeto hacia el club, cuerpo médico y hacia mí”, comentó a TNT Sports.

Por lo mismo, fue Juan Cristóbal Guarello quien recogió el guante y le devolvió el comentario, dejando en claro que ha sido tanto lo que han ocultado su lesión que ahora es problema de la prensa.

Octavio Rivero está cerca de una operación en la U.

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¿Qué le dijo Guarello a Octavio Rivero en la U?

Fue en Deportes en Agricultura donde Guarello le puso un freno al comentario de Octavio Rivero en Universidad de Chile, quien apuntó a la prensa por lo que se habla de su lesión.

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“No me quedó claro: ¿Qué el esté lesionado es culpa de la prensa? Eso es lo que dice. Se dicen cosas…”, comenzó el King Kong a repasar al uruguayo.

“Para que no se digan cosas la U publica un parte médico con plazos de recuperación, con todos los detalles y se acaban los rumores y no sale cuatro semanas después a echarle la culpa a la prensa”, le lanzó con todo.

Rivero deberá ser operado durante los próximos días y se espera un tiempo de recuperación entre cuatro a seis semanas, lo que será una durísima baja en Universidad de Chile.

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