Gabriel Castellón está cada vez más cerca de ser nuevo fichaje de Universidad de Chile en este mercado de pases de cara a la temporada 2024. Esto ha generado opiniones divididas en el fútbol chileno, y Óscar Wirth saca la voz al respecto.

El histórico exarquero del balompié criollo, que jugó en la U, Colo Colo y Universidad Católica, habla con RedGol sobre la inminente contratación del portero que viene de ganar el Campeonato Nacional 2023 con Huachipato, y deja en claro que no le gusta para nada su arribo a los azules.

Al ser consultado sobre si Castellón es un buen cuidatubos para el Romántico Viajero, Wirth no tiene dudas. “No, yo no creo“, dispara de entrada.

“Cuando me dijeron lo de Arias, me quedó dando vueltas el hecho de que efectivamente iban a tener una persona que valiera la pena, pero ahora no, realmente no lo veo bien encaminado”, continuó con todo.

“Para lo que anda buscando Universidad de Chile y lo que le ha pasado, no, para otras cosas sí”, complementa Wirth, quien cree que para otro equipo podría ser la oportunidad del ex seleccionado nacional.

Así, cierra lanzando que “ese club necesita líderes positivos, un líder que entienda de fútbol, y él no lo es. La Chile no es Huachipato”.

“No vamos a desconocer sus diez años de carrera”

Martín Gálvez, exdelantero de la U, también saca la voz por la situación de Castellón. Eso sí, a diferencia de Wirth él lo defiende.

“Chuta, a ver, Arias tiene una experiencia que siempre es importante en el arco. Experiencia internacional, con un torneo mucho más exigente que el chileno”, analiza para comenzar.

Tras eso, destaca que Arias “en Argentina fue puntal en el gran momento de Chelo Díaz y Mena en ese equipo de Racing que fue bastante exitoso, entonces me parece que era mejor Arias”.

“Pero, no vamos a desconocer los más de diez años de carrera de este chico Castellón que se hizo famoso en Wanderers, y habrá que confiar en él porque tiene la experiencia suficiente, que no tenía Campos, además es alto y tiene el físico apropiado para los arqueros”, añade.

Así, agrega que “yo no lo vi jugar mucho en el año, tengo que ser sincero, pero me parece que Castellón es un nombre con la experiencia suficiente para jugar en la U”.

“Ahora, justamente, lo bien que pudo andar en Wanderers y Huachipato, no es lo mismo en la U, y vale también para los arqueros, también para los entrenadores”, añade.

“No sé si este entrenador se la va a poder y va a tener suficiente personalidad y manejo de grupo para estar en un equipo estelar, no es lo mismo ser entrenador de Huachipato que de un equipo con la presión mediática que tiene la U, así que vale para Castellón y para el que llegue a la U, que puede llegar con varios pergaminos pero varios se hacen pichí después”, concluyó.

¿Qué números dejó Gabriel Castellón en Huachipato?

El arquero de 30 años nacido en Valparaíso arribó en 2019 a Huachipato, y se marchará este 2023 para jugar desde 2024 en la U. Con los Acereros jugó 132 partidos entre Campeonato Nacional, Copa Chie y torneos internacionales, donde recibió 165 goles y dejó su portería imbatida en 41 oportunidades, además de recibiendo 11 tarjetas amarillas.

