Desde Quilín aseguran que el tema de los resbalones no está en el reglamento como atenuante, por lo que se espera un duro castigo.

Universidad de Chile todavía no puede dar vuelta la página por la goleada por 3-0 que sufrió en la visita a Deportes Iquique, lo que complica sus aspiraciones en la lucha por el título en el Campeonato Nacional.

Un duelo que, además, terminó con una expulsión de Leandro Fernández, luego de un brutal planchazo en el minuto 30, pese a que la cancha le hizo pasar la cuenta por un resbalón.

Una situación que fue reclamada por todo por Universidad de Chile, donde incluso que van a apelar la situación en el Tribunal de Disciplina, para lograr bajar un eventual castigo.

Pese a esto, desde Quilín hacen una advertencia a los azules, dejando en claro el reglamento, por lo que apuntan a que el delantero argentino quedará de dos a tres partidos fuera del torneo.

Leandro Fernández se puede perder hasta tres partidos con U de Chile. Foto: Sebastián Ñanco.

El Tribunal enciende alarmas en la U por Fernández

Fue el periodista Maximiliano Videa de Deportes en Cooperativa, quien precisó un mensaje del Tribunal de Disciplina a Universidad de Chile, por la apelación por Leandro Fernández.

“Esto de los resbalones no están en reglamento como atenuante y, por lo mismo, no le sirve a la U en una posible apelación para bajar sanción a Fernández, la falta no tiene objeción: sí o sí recibirá dos a tres partidos”, comentó el periodista.

En ese sentido, asegura que hay una postura clara desde el Tribunal ante un duro castigo por este tipo de infracciones, donde la U lamentará la ausencia del delantero en varias fechas.

“El Tribunal dice que estas expulsiones son dos a tres fechas y que los argumentos de la U en una apelación no servirán”, precisó en su información.

¿Cuál es el próximo partido de la U?

Universidad de Chile intentará volver a los triunfos en la próxima fecha del Campeonato Nacional. El sábado 5 de octubre desde las 17:30 horas el Romántico Viajero recibe a Unión La Calera en un duelo clave.