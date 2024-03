Universidad de Chile sigue mentalizada en seguir en la pelea en la parte alta del Campeonato Nacional, donde luego del empate contra Cobresal, alcanzó la cima en compañía de Deportes Iquique.

Con la clara intención de dejar en el olvido las últimas malas campañas en el torneo, los dirigidos azules por el técnico Gustavo Álvarez siguen enfocado en encontrar su mejor versión para los próximos partidos.

Todo, dentro de un camarín que, públicamente, ha explicado que se notan diferencias con el trato y la comunicación interna, donde, involuntariamente, pegan un palo al proceso de Mauricio Pellegrino.

Una situación donde el manejo de Álvarez en la interna tiene muy conforme y cómodo al plantel azul, por lo que, por ahora, pese a farrearse una opción con Cobresal, se respira tranquilidad.

Hay diferencias

Para Ignacio Tapia hay un grato ambiente en el Centro Deportivo Azul, donde es clave lo que les pide Álvarez, de pensar sólo en el próximo rival y no aventurarse a futuro.

“Estar en la parte alta de la tabla es distinto a pelear abajo, pero creo que la razón de eso es ir partido a partido y no ver más allá. No pensamos en ser campeones, por ejemplo, si no que partido a partido. No ir más allá, porque genera ansiedad y que perdamos o no hagamos un buen partido”, comentó el defensor.

En ese sentido Ignacio Tapia confirma que hay un cambio profundo en la interna y en el trabajo del cuerpo técnico, comparándolo con otras campañas, que marca la diferencia en los resultados.

“En una palabra es difícil, pero el compromiso y la unidad ante todo con el cuerpo técnico y jugadores. Hay un cambio y se nota en la cancha y el día a día. Ha sido mejor que otros años, no digo que los otros fueron malos, pero el cambio se nota”, explicó.

Los errores

En el último compromiso del lunes ante Cobresal hubo momentos de desconcentraciones que lo pagaron caro, aunque el defensa prefiere no ser tan drástico con esta evaluación.

“Siempre hay algo para mejorar. Sobre los errores son cosas que pasan, a cualquiera le puede pasar. Emma Ojeda viene haciendo buenos partidos y por un error no se le puede criticar tanto. Lo ve así y hay que dar vuelta la página.

Muchos critican el empate que fue malo, pero queríamos ganar, nos fuimos con gusto amargo”, explicó.

Pese a esto deja en claro que se puede apreciar que van subiendo el nivel en la U y que partido a partido se van sintiendo cómodos con el esquema de Gustavo Álvarez.

“Cada partido vamos un escalón más arriba, en todos los partidos hay errores, pero en intensidad, control de juego y rendimientos fueron altos y se notó. Quizás fue un empate, Cobresal no es fácil de ganar, tienen un buen juego y contragolpes, pero hemos estado subiendo el nivel. Esperamos seguir así”, cerró.

Revisa sus declaraciones:

