Una importante revancha está teniendo esta temporada Ignacio Tapia en el plantel de Universidad de Chile, donde el técnico Gustavo Álvarez le ha dado mucha confianza pese a venir desde el banco de suplentes.

Por lo mismo, uno que en un principio era apuntado para salir del equipo, ha visto acción en cuatro de los cinco partidos disputado por los azules, donde destaca el compromiso que tiene con sus compañeros.

Una situación que lo tiene mentalizado en el objetivo del grupo, con un entrenador que le está dando los minutos necesarios para tener un rol importante en el equipo.

“Sí, me siento con más confianza, yo mismo primero, y también de parte del cuerpo técnico. Me ha tocado entrar en cuatro de los últimos cinco partidos, cada vez me siento más importante en el grupo y mi confianza va en alza”, comentó.

Autocrítica

Pese a su renacer, donde aparece como cambio seguro de Franco Calderón en la última línea, Tapia asegura que está viviendo una nueva etapa en la U, pero que de igual manera tiene siempre presente los momentos que lo golpearon con las críticas.

“Cuando llegué tuve momentos complicados, lo cual nunca hablé de eso. No me gusta, sólo me gusta trabajar en silencio y eso es lo que da frutos ahora. Me siento con confianza, lo del antes eran formas de trabajo distintas y que no se dieron, son cosas que pasan con los cambios y ahora es un momento de confianza entre cuerpo técnico y los jugadores, ese es el camino”, destacó.

Si bien tiene presente, asegura que nunca ha bajado los brazos por ser un aporte en Universidad de Chile y cree que con la confianza que le están dando va logrando su espacio en el club.

“Es un equipo grande donde hay que rendir, hubo muchas críticas, pero no me victimizo. He trabajado callado, en los entrenamientos invisibles. Fue momento difícil, pero hoy es todo lo contrario, con mucha confianza y me siento importante en el equipo. Tirar la toalla pasa por la cabeza de todos los compañeros, pero ese es el punto de inflexión para saber si eres más fuerte o no”, cerró.

Revisa sus declaraciones:

