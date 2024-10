Cada cierto tiempo el tema del estadio propio resuena entre los hinchas de Universidad de Chile. Pese al paso de los años y a los innumerables rumores en torno a un recinto, el sueño de la casa propia es algo que todavía no se puede materializar en el pueblo azul.

Sin embargo, eso no quiere decir que no se esté trabajando por ello en la U, aunque cada vez se encuentren más piedras en el camino para conseguirlo.

Uno que sabe bastante al respecto es Diego Rivarola, quien en el pasado trabajó codo a codo con la dirigencia del bulla en Azul Azul, viendo de primera mano los intentos por dar vida al esperado proyecto del estadio propio.

Así lo dejó en claro el ídolo en su calidad de comentarista en ESPN, donde afirmó que “ha sido una prioridad el tema del estadio, pero esto no depende solo de los dirigentes. Yo he estado ahí viendo de cerca eso y sé que no depende 100% de los dirigentes”.

“La U debe tener un estadio. Es un equipo grande. No entiendo cómo los dirigentes no se desviven por eso. No tienen la prioridad, debería ser prioridad”, agregó al debate Marcelo Barticciotto.

En ese sentido, Rivarola acusó una especie de complot contra la U en este pasada, afirmando que “la sensación que me da a mí es que hay varios que no quieren que la U tenga un estadio. No puedo puntualizar, pero en general hay general hay gente que no lo quiere”.

“Tú hasta que no tienes un pequeño empujón de alguien más… Un estadio de la U le daría un valor agregado al fútbol chileno”, concluyó el ex atacante.

