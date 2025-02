Desde el 2025 aplica la llamada “Ley Almirón”, un reglamento que limitará las acciones de los entrenadores. Claro que Gustavo Álvarez, entrenador de U. de Chile, tiene una postura bastante particular.

Resulta que en el 2024, la U denunció a Jorge Almirón de haber dirigido estando suspendido. Para evitar nuevas polémicas, desde esta temporada los entrenadores que no puedan dirigir por sanción ni siquiera podrán asistir al estadio, normativa que ha sido denominada como la “Ley Almirón”.

La postura de Gustavo Álvarez por la “Ley Almirón”

En la previa del partido de Universidad de Chile ante Ñublense, Gustavo Álvarez atendió la prensa para hablar de diversos temas. Una de las situaciones por la que fue consultado, fue por el impedimento de ir al estadio en caso de ser suspendido. Sin embargo, el DT respondió de forma contundente.

“No me expulsaron nunca en mi carrera, no tengo motivos para pensar lo que haría porque creo que no va a suceder“, explicó el técnico del Romántico Viajero, sin querer entrar mucho en si está bien o mal la medida.

Universidad de Chile reclamó en 2024 que la acción de Almirón estando suspendido, era meritoria de pérdida de puntos, pero la ANFP desestimó la situación. Después de toda la polémica, Álvarez no se complica con el reglamento.

“No puedo argumentar sobre la pregunta porque creo que no va a suceder. Estaré siempre en la cancha y en el banco de suplente como el líder del equipo, como corresponde“, cerró el técnico sobre la medida.

Universidad de Chile enfrentará a Ñublense este sábado 15 de febrero a las 20:30 horas, en el Estadio Nacional. Los Azules intentarán comenzar el Campeonato Nacional con una victoria.