El fútbol tiene mil historias que nunca terminaron en un final feliz. Como la que reveló Claudio Borghi, detallando un llamado para ser el nuevo entrenador de Universidad de Chile.

Esto fue en el año 2004, cuando el Bichi todavía no ganaba el tetracampeonato como entrenador de Colo Colo, en un sabroso diálogo que tuvo un punto final: René Orozco.

Teléfono azul

Fue el propio Borghi quien comentó en radio Futuro, en el programa “Futuro Fútbol Club”, la extraña llamada que recibió con una oferta desde Universidad de Chile, cuando él ha estado identificado siempre con Colo Colo.

“Me llama alguien y me dice ‘mirá estamos buscando para la U’. Yo no lo agarro para el leseo, pero le digo ‘no me digas’. Mucho antes de Colo Colo. ‘Sí, estamos pensando en ti’. Y yo me pregunto: ‘¿Yo a la U?’. Le digo ‘sí, dale'”, comenzó el relato.

Cuando pensaba que era una broma de algún amigo, la cosa tomó otro color, tras ser comunicado por un importante directivo del equipo bullanguero.

“Después me llama (Pedro) Cárdenas. Yo conocía de ese club a Cárdenas. Me dice: ‘¿Bichi te llamo alguien de la U?’. Yo le digo ‘sí, pero me están agarrando para el leseo'”, detalló.

“Me dice ‘no, si es verdad. ¿Te gustaría ser el entrenador?’. Yo le digo ‘mira no tengo pega ahora'”, dejando en claro que, al menos, pensó la situación.

Cuando todo parecía avanzar para cruzar de trinchera, Borghi se tomó con una piedra importante en la historia azul, el doctor René Orozco.

“Había un consejo del club (donde se iba a definir) y quedé afuera por el doble voto del doctor Orozco”, contó entre risas.