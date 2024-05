Una teleserie en la interna de Universidad de Chile se transformó el tema de la lesión de Ignacio Tapia en el Clásico Universitario, que se hizo público tras la molestia del técnico Gustavo Álvarez.

El argentino acusó que le escondieron las dolencias que tenía el jugador, que estaba considerado como titular, lo que hizo mover todo el planteamiento táctico ante la UC, lo que movió el gallinero en el Centro Deportivo Azul.

“Hay situaciones que tienen molesto a Álvarez. Una vez que terminó el partido se reunió con todo el plantel a puertas cerradas en el camarín, donde habló con los jugadores y, obviamente, evidencio su molestia por lo que había pasado”, reveló el periodista Gonzalo Quiroz en ESPN.

Pero lo más preocupante vino con la conversación con parte del cuerpo médico de Universidad de Chile, donde revela que no le habían dado la información necesaria sobre una dolencia de Tapia hasta minutos antes del partido.

El defensor se perderá las últimas dos fechas de la primera rueda en la U.

Álvarez en reunión clave por Tapia en la U

“Luego de eso sale el plantel y entra el staff, del cuerpo médico y los que trabajan con el primer equipo. Hubo una reunión con Gustavo Álvarez, en donde el equipo médico habría dado a conocer que hay responsabilidad de parte de ellos”, explicó el periodista, quien entregó más detalles.

“Se le realizó el viernes un examen a Ignacio Tapia, en donde no arrojó mayores complicaciones por una molestia. El tema es que eso no se habló con Álvarez, entonces perfectamente se pudo anunciar antes y me parece que hay responsabilidad del cuerpo médico y del propio jugador”, precisó.

Dentro de todo lo que ha escalado el tema en la interna de la U, profundiza en que un problema de comunicación de las partes provocó la gran molestia de Álvarez en la U.

“Hay una responsabilidad compartida, una falta de comunicación del cuerpo médico con Álvarez, pero también del propio jugador. Hay un conducto regular, pero el jugador también se puede acerca al profe”, finalizó.

¿Cuándo juega U. de Chile vs Ñublense?

El equipo de Gustavo Álvarez se mantiene como único puntero y buscará remontar el rumbo el próximo domingo 26 de mayo cuando reciba a Ñublense en el estadio Nacional. Luego visitará a Everton el 2 de junio en el cierre de la primera vuelta.

Toda la actualidad del deporte chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.