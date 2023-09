Caamaño explica por qué Pellegrino no renuncia en la U: "Está aferrado a su sueldo"

A pesar de llevar ocho partidos seguidos sin conocer de triunfos, y estar a nueve puntos de los puestos de descenso, el técnico Mauricio Pellegrino no presentó su renuncia en Universidad de Chile, es más, se lanzó contra Azul Azul.

Aunque todo tiene su explicación, y en este caso la da el periodista Cristián Caamaño, que en la edición matinal de Deportes en Agricultura, detalló las razones por las que el argentino no da el paso al costado.

¿Qué dijo Caamaño sobre Pellegrino?

“Cumple con las tres situaciones fundamentales para no seguir en cualquier club del mundo: mala campaña, no potenciar el plantel y su idea no llega”, parte sus dichos el analista.

Junto con señalar que “parece que Pellegrino viene de una galaxia distinta, a una situación que nunca se hubiese imaginado”, Caamaño explica porqué el técnico de la U no se ha ido.

“Pellegrino no sé cómo se mantiene, es falta de valentía para dar un paso al costado. Está aferrado a un sueldo, su rendimiento es paupérrimo”, expresa el periodista y agrega “¿los dirigentes de la U están esperando que se meta en zona de descenso para hacer el cambio de técnico?”.

¿Cuánto es el sueldo del técnico de la U?

Cuando el argentino firma su contrato con los azules, se estipula que su salario por toda esta temporada es de 720 mil dólares, es decir, mensualmente percibe 58 mil dólares, o 52.3 millones de pesos.

Si Azul Azul quiere despedir a Pellegrino, debería pagarle una indemnización cercana a los 174 mil dólares (156 millones de pesos), además de un extra por término anticipado de vínculo.

¿Cuándo es el próximo partido de la U?

En un duelo clave para asegurar su permanencia en la Primera División, el Romántico Viajero volverá a jugar por el Torneo Nacional este lunes 2 de octubre, cuando reciba al Audax Italiano en Santa Laura, desde las 19:00 horas.