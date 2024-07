Mientras Universidad de Chile piensa en la revancha contra Everton por la Copa Chile, donde deberá remontar para seguir con vida en la competencia, se conoce una sensible noticia que afecta al plantel profesional. Se trata de la salida de la psicológica que trabajaba con los jugadores.

Según informó Emisora Bullanguera, Carolina Delmónaco, quien llegó al club en 2022 a acompañar a los futbolistas en un complicado momento deportivo, ya no se encuentra trabajando con el plantel. Con eso, un importante apoyo ya no está a disposición de los dirigidos de Gustavo Álvarez.

Delmónaco, psicológica con pasado con Las Diablas (selección chilena de hockey césped) y Audax Italiano, ya no asesora al plantel, pero sigue en la institución. Ahora se desempeña en el área formativa, según lo que agregó el sitio previamente mencionado.

Se desconoce si otro psicólogo deportivo trabajará con el plantel de la U, que está a pocos días de iniciar la segunda parte del Campeonato Nacional. Los azules buscarán defender su puesto en la punta de la tabla de posiciones y empezarán el domingo 21 de julio contra Cobresal.

Quién es Carolina Delmónaco, psicóloga de Universidad de Chile

Carolina Delmónaco llegó a Universidad de Chile a mediados del 2022, cuando el equipo pasaba un difícil momento con el técnico Diego López al mando. La profesional venía de trabajar con las Diablas en el Mundial y con el plantel masculino de Audax Italiano.

En la U, su trabajo había sido destacado hasta por el mismo plantel. Hace unos meses, Luciano Pons mencionó que su apoyo fue muy importante cuando llegó al equipo azul y resultó expulsado en su debut. “Hablaba mucho con la psicóloga del club y me ha ayudado un montón”, dijo a D Sports.

“Me ha ayudado también a abrir la mente, a tomar el momento de hoy y no tratar de pensar en lo que pasará más adelante. Eso es algo que me venía jugando en contra y me va a ayudar a que, cuando me toque jugar, estar preparado y hacerlo de la mejor manera”, agregó.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.